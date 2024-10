Sul cellulare arriva la "bolla fluttuante": ecco come funziona e a cosa serve

Ascolta ora 00:00 00:00

Google sarebbe pronta a rivoluzionare il multitasking grazie a una serie di novità interessanti in previsione per il lancio di Android 16.

Iniziano infatti a filtrare numerose indiscrezioni circa l'introduzione della funzione "Bubble Everything", individuata durante un teardown della versione Beta 2 dell'APK di Android 15 QPR1. In questa fase è stato individuato chiaramente il pulsante "Bubble" all'interno dei menu contestuali del Pixel Launcher, vale a dire in sostanza quelli che risultano a disposizione dell’utente premendo a lungo sopra le icone. Effettuando questa operazione su una app, essa viene trasformata in una bolla fluttuante, che si può spostare liberamente ai lati dello schermo dello smartphone, un po' come già si verifica sulle "chat heads" di Facebook Messenger.

Una funzione simile fu introdotta per la prima volta da Google con Android 11 nel 2020: si tratta di "API bubbles", con un utilizzo limitato esclusivamente alle notifiche delle conversazioni. Una novità molto interessante, ma che non ha riscosso presumibilmente il successo che meritava. Secondo quanto riferito da Android Authority, ora Google è all'opera con l'obiettivo di estendere le possibilità di tale funzione rendendola accessibile a ogni applicazione che verrà installata su sistemi gestiti da Android 16.

Si tratterebbe di un modo di perfezionare il multitasking, non solo sui cellulari ma anche sui tablet, consentendo l'interazione con le applicazioni in modo più semplice e rapido. Combinando la "Bubble Anything" con la "Bubble Bar" sarà possibile gestire contemporaneamente più app in contemporanea senza la necessità di dovere implementare un windowing.

Nella versione beta esaminata, la "Bubble Bar" risulta essere un piccolo dock posizionato in basso a destra sullo schermo, le cui dimensioni dipendono ovviamente dal numero di applicazioni aperte inserite al suo interno dall'utente. Per poter accedere a ciascuna di esse è sufficiente cliccare sulla barra, e la pressione la farà espandere mostrando tutte le app presenti e consentendo di interagirvi. A questo punto si potrà quindi selezionare il programma che si vuole riaprire e riutilizzare, oppure eseguirne uno nuovo da aggiungere al proprio elenco facendo clic sul tasto "+".

Per ora non è dato sapere se e quando questa funzionalità sarà rilasciata ufficialmente da

Google, ma è chiaro che gli sviluppatori siano al lavoro per un suo perfezionamento con l'obiettivo di rivoluzionare il multitasking, presumibilmente proprio in vista del tanto atteso lancio di Android 16 il prossimo anno.