Un iPhone 1 (mai utilizzato) è stato venduto all'asta a una cifra incredibile

Immaginate di aver acquistato il primo modello di iPhone nel 2007, a giugno, magari negli Stati Uniti dove uscì al prezzo di 499 dollari e non averlo mai utilizzato lasciandolo così com'era, intatto, dentro la sua confezione originale con tanto di pellicola per lo schermo. Bene, oggi quel primo smartphone (si chiamava iPhone 2G) varrebbe una fortuna.

Il valore all'asta

Il primo melafonino della storia, disponibile soltanto in alcuni Paesi (non uscì in Italia) è stato recentemente venduto all'asta per la cifra record di 45mila sterline pari a poco più di 51mila euro: ne dà notizia il The Sun spiegando che un collezionista ha acquistato un modello che soltanto due anni fa, ancora sigillato da fabbrica, valeva una cifra più di dieci volte inferiore, "solo" 4mila sterline. Adesso, all'asta, è stato venduto per un prezzo maggiorato di 41mila sterline. Nel caso specifico, il telefonino dei record apparteneva a un ex dipendente dell'azienda di Cupertino che lo aveva acquistato nel giugno 2007.

Un portavoce della casa d'aste RR Auctions ha dichiarato che lo smartphone con la mela ha inagurato l'era dei moderni cellulari catapultando la Apple in cima alle classifiche per quanto riguarda il suo valore nel mondo. " L'iPhone originale è lo smartphone che ha trasformato l'industria, rivoluzionando il design dei cellulari come uno dei primi telefoni con fattore di forma 'slate'" facilitando e rivoluzionando l'utilizzo grazie all'interfaccia touchscreen capacitiva facile da usare. " Ci ha messo in tasca Internet con il primo browser Web mobile completo di tutte le funzionalità e ha essenzialmente lanciato il mercato delle app con l'introduzione dell'App Store ", ha dichiarato al quotidiano inglese.

Qual è il valore medio

Chi ha la fortuna di possedere il primo modello, magari in buone condizioni, potrebbe avere tra le mani un oggetto che vale senz'altro di più ma non necessariamente la cifra da capogiro dell'asta dei record:il valore potrebbe variare da 10mila sterlie (circa 11mila euro) anche a 30mila sterline (34mila euro e spicci) a cui sono stati venduti altri telefoni.