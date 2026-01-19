Motorola Edge 70, la recensione dello smartphone ulltra-sottile

È il momento degli smartphone sottiletta. Ed anche se, per esempio, Apple non ha avuto il successo sperato con l’iPhone Air (ma è in arrivo una seconda versione e, soprattutto, il modello sembra l’anticipo del pieghevole in arrivo a fine anno), ci sono aziende che puntano sullo spessore ridotto per farsi notare. Motorola, per dire, e con il suo Edge 70, che conta anche sui colori Pantone per essere davvero unico. Ecco le sue caratteristiche principali.

Design ultra‑sottile e scocca resistente

La prima cosa che colpisce del Motorola Edge 70 è senza dubbio il design: lo spessore sfiora i 6 mm e il peso resta intorno ai 160 grammi, e questo non toglie nulla alla sua potenza. Insomma: il bordo laterale è sottilissimo, la curvatura del display contribuisce alla sensazione di estrema maneggevolezza e l’effetto è quello di un oggetto elegante.​ E infatti lo è.

Tutto quanto sopra non va a danno della struttura, che è solida: vetro e metallo danno una sensazione di qualità, e lo smartphone ha anche la certificazione IP68/IP69 e la conformità allo standard MIL‑STD‑810H. In pratica resistenza ad acqua, polvere e stress fisici di livello superiore. Rovinarlo è quindi quasi impossibile.​

Display e multimedia

Il pannello P‑OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1220 x 2712 pixel ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il supporto HDR10+, il che fa di questo smartphone uno dei migliori per definizione e fluidità, anche a una luminosità di picco fino a 4500 nit, che garantiscono una leggibilità molto buona anche in pieno sole.

Sul fronte audio, Motorola propone un sistema stereo con supporto Dolby Atmos con effetto spaziale. Ovviamente i dispositivi più spessi hanno spazio per avere un hardware più performante, ma comunque il suono che esce da edge 70 è più che buono.​

Prestazioni e autonomia nella vita reale

Sotto la scocca c’è lo Snapdragon 7 Gen 4 affiancato da 12 Gb di RAM e 512 di memoria. Gli smanettoni avranno qualcosa da dire sul fatto che il chip non sia di ultima generazione, ma per quanto ci riguarda l’uso ha evidenziato un’interfaccia fluida, app che si aprono rapidamente e un ottimo multitasking.​

Se si va a stressarlo con sessioni prolungate di gaming alla massima qualità o con operazioni pesanti come editing video avanzato, può emergere qualche limite, ma stiamo parlando di funzionalità che vengono utilizzate da una piccola percentuale di utenti.​

Interessante è la soluzione per la batteria: Motorola utilizza una soluzione al silicio‑carbonio da 4800 mAh che, su un dispositivo così sottile, rappresenta un notevole esercizio di ingegneria. Si arriva tranquillamente alla fine della giornata con uso intenso e a due con quello moderato, e la a ricarica a 68 W riduce notevolmente le attese. La ricarica wireless è invece da 15 W.​

Fotocamere: tre da 50 megapixel

Pochi sensori, ma buoni: si può dire così di edge 70. Sul retro le fotocamere sono tre e tutte da 50 mpx: una principale stabilizzata otticamente, una ultra‑grandangolare e una macro. Davanti c’è la selfie cam sempre con lo stesso numero di pixel e capace di registrare video fino al 4K. Ce n’è dunque per tutti gli usi.

Infatti gli scatti della camera principale si distinguono per buona nitidezza, gamma dinamica equilibrata e colori vivaci, con risultati convincenti sia di giorno sia in condizioni di luce difficile grazie alla stabilizzazione e agli algoritmi di intelligenza artificiale. L’ultra‑grandangolare mantiene una resa abbastanza coerente con la principale, soprattutto in diurna; mentre la macro risulta più utile del solito proprio perché supportata da un sensore di risoluzione elevata, capace di restituire dettagli interessanti su soggetti ravvicinati.​ Riguardo a quella frontale, produce selfie dettagliati con un ottimo effetto bokeh, con la possibilità di registrare vlog e contenuti social in 4K.

Software, memoria e prezzo

Sul piano software, Motorola Edge 70 si presenta con una versione di Android aggiornata e un’interfaccia molto pulita, arricchita da alcune funzioni proprietarie come i gesti rapidi, le modalità smart e l’integrazione con l’ecosistema Smart Connect. Gli utenti possono scegliere tra tagli di memoria che partono da 256 Gb e arrivano fino a 512, senza espansione microSD.

Così, in definitiva, questo smartphone coniuga leggerezza e design, permettendo un’esperienza completa e un bel colpo d’occhio, visto appunto l’ormai riconosciuto design Motorola.

I colori sono quattro (bello il bronze green, oltre a Lily Pad, Cloud Dancer e Gadget Grey) e il prezzo ufficiale è di 799 euro (che è già in promozione a 580 su Amazon). Un bel po’ sotto i flagship, senza aver molto da invidiare. Quasi nulla.