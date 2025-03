MWC 2025: riparte il mercato degli smartphone e l’IA domina la scena

Ascolta ora 00:00 00:00

La buona notizia arriva proprio alla vigilia dell’apertura delle porte: dopo anni di contrazione il mercato degli smartphone in Europa è tornato a salire. Così ecco che il Mobile World Congress di Barcellona, che comincia domani, parlerà di un settore che guidato dall’intelligenza artificiale spera di ritornare ai fasti pre Covid. La missione è difficile, però è vero che le novità non mancheranno, con la serie 15 di Xiaomi e l’AI Agent di Honor già presentati ieri in anteprima. Secondo Canalys, società specializzata in materia, le spedizioni di smartphone nel continente sono cresciute del 5% nel 2024, segnando il primo incremento dopo quattro anni consecutivi di calo. Con Samsung leader del mercato continentale (46,4 milioni di unità vendute) davanti a Apple (34,9 milioni), Xiaomi (22,2 milioni). E con Motorola, quarta davanti a OPPO, che registra una crescita impressionante del 26%.

Insomma: una ventata di ottimismo che pervade L’MWC 2025, con 100 mila visitatori previsti e oltre 1.200 interventi da parte di esperti e innovatori di fama mondiale: su tutti Steve Wozniak, cofondatore di Apple, Ray Kurzweil, ex ingegnere di Google e noto futurologo, e Jürgen Schmidhuber, considerato uno dei padri dell'intelligenza artificiale moderna. E proprio l’IA dominerà il campo, perché le novità tra i padiglioni riguarderanno anche i robot domestici ormai potenziati da algoritmi avanzati e i computer che si avviano verso la strada dei dispositivi quantistici. In più, settori come i trasporti, le comunicazioni ma anche quello sportivo (IBM mostrerà la sua collaborazione con il Siviglia per la ricerca di nuovi talenti), sono stati ormai conquistati da una tecnologia sempre più presente nella nostra vita.

Si diceva di Honor, per esempio, che con il suo sistema Alpha Planet si propone di integrare le varie piattaforme di IA per far ragionare i prodotti con un unico cervello (smart), mentre Figure – un’ex partner di OpenAi – mostrerà in questi giorni i suoi studi per dotare robot umanoidi di capacità multisensoriali grazie ad Helix, un software avanzato e a basso costo. Lenovo invece punta su ThinkBook Flip AI, un notebook con tastiera e doppio schermo che si piega verso l’esterno, mentre dalla Corea arriva Lime AI, ovvero un mental coach evoluto (e virtuale) sudiato per essere un manager dello stress. Insomma: le idee non mancano, ed alcune sono molto serie. Se pensiamo che la piattaforma tlooto, chiamata anche AcademicGPT, mostrerà come il suo milione di ricercatori scientifici iscritti riescono ad accedere in tempo reale ad oltre 200 milioni di studi accademici, e questo vuol dire un’accelerazione della medicina verso un futuro senza alcune delle malattie che oggi sembrano incurabili.

Non resta, dunque, che aspettare il via. Ed anche se questi tre giorni non cambieranno subito la nostra vita, grazie all’intelligenza artificiale non dovremmo aspettare molto perché il meglio del mondo tech arrivi davvero.