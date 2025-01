One Plus 13, la recensione del primo smartphone lanciato nel 2025

Ha già vinto la corsa al primo smartphone dell’anno: OnePlus 13 rappresenta anche un passo avanti nella continua evoluzione del marchio che oggi è sotto l’ombrello di Oppo. L’abbiamo testato e questo è il risultato.

Design

Sin dal primo impatto fuori dalla scatola, l’aspetto del dispositivo colpisce per la sua attenzione al dettaglio e per la capacità di mantenere una continuità con il passato. La parte posteriore ripropone il caratteristico gruppo ottico decentrato sulla sinistra, un elemento distintivo che si accompagna al logo Hasselblad stampato sulla destra, a significare la collaborazione con il marchio fotografico che immortalò i primi uomini sbarcati sulla Luna. La novità principale nel risiede nei bordi squadrati, una tendenza per quanto riguarda gli smartphone usciti negli ultimi mesi.

Colori e materiali

Sempre riguardo all’estetica, il modello 13 punta sull’eleganza dei colori e sui materiali. La versione Midnight Ocean, per esempio, è realizzata in una microfibra di pelle vegana blu che simula in modo convincente la pelle sintetica. La tonalità Arctic Dawn è invece caratterizzata da un vetro bianco con una finitura setosa che trasmette una sensazione di estrema raffinatezza. Completa l’offerta la Black Eclipse, dove il vetro lavorato assume un’aspetto che ricorda la superficie del legno.

La versione blu si distingue ulteriormente per i suoi bordi lucidi, mentre le altre due opzioni adottano una finitura spazzolata di grande eleganza. Tutte e tre le versioni condividono l’adozione del Ceramic Guard, un vetro protettivo proprietario che promette una resistenza doppia rispetto ai rivestimenti tradizionali.

Stile e leggerezza

Sul piano dell’ergonomia il dispositivo risulta ben bilanciato, con un peso di 210 grammi che non è poco ma neanche eccessivo, considerando le dimensioni e la presenza di componenti avanzati come il teleobiettivo da 73 mm equivalenti. La sensazione al tatto è gradevole, la cura dei materiali si traduce in un grip sicuro e in una notevole resistenza all’usura, specialmente nella variante in pelle vegana. L’attenzione ai dettagli e la qualità costruttiva contribuiscono insomma a conferire al dispositivo un aspetto e una sensazione premium.

Il display

OnePlus 13 ha un display OLED ProXDR da 6,82 pollici che offre una risoluzione QHD+ e una luminosità massima che raggiunge i 4500 nits, cosa che lo rende uno degli schermi più avanzati disponibili sul mercato. Il tutto con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, perfetta per il gaming. Tra le varie funzionalità c’è la tecnologia RadiantView, che migliora significativamente la leggibilità sotto la luce solare diretta, gestendo in modo i contrasti.

Prestazioni

Che OnePlus 13 sia uno smartphone di livello viene dimostrato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, uno dei più potenti e avanzati attualmente disponibili. Supportato da 12 o 16 GB di RAM e da una memoria fino a 512 GB, il prodotto offre reattività nell’uso senza soffrire di surriscaldamento. Solo i video in 8K hanno provocato un leggero calore nell’utilizzo.

La fotografia

Come detto, la collaborazione con Hasselblad ha prodotto un comparto fotografico di livello. Tre le camere posteriori: una principale da 50 megapixel con sensore Sony, un teleobiettivo da 50 con zoom ottico 3x basato su un innovativo periscopio a triplo prisma, e una ultrawide sempreda 50 con un angolo di campo di 120 gradi. La fotocamera frontale è invece da 32 mpx, l’unica pecca è che non è dotata di autofocus. Gli algoritmi sviluppati con Hasselblad, garantiscono immagini di alta qualità in ogni condizione di luce, con modalità di scatto avanzate, che permettono di ottenere immagini HDR rapidamente.

Sul fronte video, oltre alla possibilità di riprese in 8k, viene garantita la registrazione in HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps con una stabilizzazione ottica. I risultati sono di buon livello, anche se per i professionisti ci sono sul mercato alcuni modelli con qualità superiore.

Batteria e sistema operativo

Un punto a favore di OnePlus 13 è la sua batteria: grazie alla tecnologia al silicio-carbonio e alla capacità generosa di 6000 mAh, il dispositivo garantisce un’autonomia che supera le 8 ore di schermo attivo. C’è la ricarica rapida a 100 W e quella wireless a 50 W. Insomma: fare il pieno è un attimo.

Lo smartphone “gira” grazie a OxygenOS 15, basato su Android 15. Con un’interfaccia utente fluida e personalizzabile, anche grazie all’intelligenza artificiale che aiuta un generatore di testi e un programma di editing fotografico. Ci sono in pratica – tra le altre - funzionalità come Circle to Search, PassScan con Google Wallet per facilitare i viaggi, AI Notes per sintetizzare e formattare appunti con un semplice tocco, AI Translation per una traduzione in tempo reale in più di 20 lingue.

Prezzi

Diciamo la verità: OnePlus 13 è un dispositivo completo, curato nel design e nelle prestazioni, con un comparto fotografico completo e un’autonomia

eccellente. La vera scommessa è il prezzo: lo smartphone è disponibile in Europa al prezzo di 1.029,00 euro nella versione da 12+256 Gb e di 1.179,00 euro nella versione da 16+512 Gb. Fino al 5 febbraio sono previste promozioni.