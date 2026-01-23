Oppo Reno 15 Pro, la recensione

In un mercato dove gli smartphone si sono fatti sempre più grandi, la sfida è mettere quel che serve nelle giuste dimensioni. In fondo si tratta di dispositivi fatti per restare in tasca, e dunque la soluzione di trovare spazio per tutto in misura corretta aiuta a valorizzare il prodotto, soprattutto grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Tutto questo per dire che Oppo Reno 15 Pro, uscito da pochi giorni in Italia e oggetto del nostro test, ci è piaciuto. Ecco perché.

Uno smartphone con ottimo rapporto dimensioni-funzionalità

La gamma Reno di Oppo è stata pensata per i creativi, e la versione 15 Pro centra l’obbiettivo appieno. Dunque c’è attenzione al comparto fotografico e alle caratteristiche che aiutano la creazione di contenuti, con funzionalità che sono anche – come titolava una fortunata serie di libri – “for dummies”. Insomma: chiunque può scattare foto pro, e soprattutto la compattezza dello smartphone fa sì di poterlo utilizzare facilmente in ogni occasione.

E allora: content creator, giornalisti, viaggiatori, comuni mortali, hanno a disposizione qualità fotografica elevata senza rinunciare alla portabilità. E a una discreta potenza, visto che la piattaforma hardware MediaTek Dimensity 8450 conferma l’affidabilità della generazione precedente.

Compatto e leggero

Uno degli aspetti più interessanti del Reno 15 Pro è appunto la sua filosofia che va un po’ al contrario della tendenza attuale: propone un display AMOLED da 6,32 pollici che, unito a uno spessore di appena 7,99 mm e a un peso di 187 grammi, rende il dispositivo estremamente maneggevole. Altri produttori lo definirebbero Mini ma in realtà è frutto di un’ottimizzazione degli spazi interni, visto che la batteria è da per 6200 mAh.

Il display è un AMOLED 1.5K con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e luminosità che arriva a 1800 nit. Come si conviene per un dispositivo moderno la leggibilità anche sotto il sole diretto è ottima e la fluidità dell’immagine è garantita.

Design caratteristico

Dancing Aurora Design: si chiama così la scelta di Oppo che richiama visivamente l’aurora boreale. Il risultato è elegante, con un vetro posteriore lavorato con micro-texture incise che reagisce alla luce in modo dinamico, creando riflessi e sfumature che cambiano a seconda dell’inclinazione.

La scocca in alluminio aerospaziale contribuisce alla sensazione di solidità e al contenimento del peso, mentre il display completamente flat migliora l’ergonomia e riduce il rischio di rotture accidentali. A tutto questo si aggiungono certificazioni IP66, IP68 e IP69, con la presenza di una modalità underwater della fotocamera.

Prestazioni solide

Come si diceva, il Dimensity 8450 non è il processore più nuovo sul mercato ma si dimostra adeguato. Abbinato a 12 Gb di RAM e a 512 di memoria garantisce multitasking senza interruzioni, utilizzo fluido di app social, produttività ed anche un po’ di gaming. Anche nei giochi graficamente più impegnativi le prestazioni restano stabili, con un sistema di raffreddamento ben progettato: non è per fanatici, ma rappresenta già un ottimo livello. Per la connessione Wifi c’è un chip personalizzato, il che consente collegamenti stabili e immediati.

La super batteria da 6200 mAh garantisce tranquillamente una giornata piena anche con uso intenso, e può spingersi oltre con utilizzo più leggero. La ricarica SUPERVOOC da 80W permette di arrivare al 100% in meno di un’ora. Manca prò la ricarica wireless, il prezzo dello smartphone l’avrebbe meritata.

Software e IA

Ovviamente l’intelligenza artificiale è parte principale del prodotto e il software ColorOS 16 basato su Android 16 introduce funzionalità molto utili. Come, per esempio Trinity Engine 2.0 che ottimizza risorse e consumi, oppure AI Mind Space (sfiorando con tre dita verso l’alto lo schermo si salvano informazioni viste sullo schermo come eventi, biglietti, indirizzi e altro), AI Recording, AI Writer e AI Call Summary. In pratica è come avere un segretario personale sempre appresso.

Per la prima volta sulla serie Reno Oppo promette 5 anni aggiornamenti major di Android e 6 anni di patch di sicurezza: se resistete al marketing sfrenato, avrete un telefono sempre nuovo a lungo.

Fotocamera super

Una foto scattata con Oppo Reno 15 Pro

Arriviamo al punto: il comparto fotografico è top. Il sensore principale è un Samsung da 200 megapixel con stabilizzatore, ovvero produce dettagli definiti con una gestione dell’HDR smart che mantiene precisione sia nelle luci che nelle ombre. Completano il comparto un teleobiettivo periscopico da 50 mpx con zoom ottico 3,5x perfetto per i ritratti e un ultra-grandangolare da 50.

Ottimo, insomma, il risultato cromatico. Ed anche le soluzioni software, come AI Flash Photography 2.0, AI Portrait Glow e gli strumenti di post-produzione intelligente, danno soddisfazione al risultato finale. Inoltre la selfie-cam da 50 MP è ultrawide, particolarmente utile per chi fa contenuti social o video da caricare sulle varie piattaforme. Anche perché tutte le fotocamere registrano in 4K HDR fino a 60 fps, anche con funzioni come Dual-View (che noi giornalisti amiamo tanto). E alla fine l’editing si può fare direttamente nello smartphone.

Prezzo e promozioni

Il prezzo fissato per il lancio è di 799 euro per la versione unica 12+512 Gb, e qualcuno magari storcerà il naso.

Ma aldilà di alcune promozioni in atto, con accessori in regalo e un voucher che lo fa scendere di 50 euro già al via, la considerazione è che il prodotto è molto buono per compattezza e qualità fotografica.

Non è dunque uno smartphone simile a tanti altri, ma un dispositivo solido che punta su un utente preciso offrendo qualità. E usato in viaggio, potete crederlo, alla fine vi soddisferà.