C'è la data: arriva in Italia il primo pad OnePlus. Ecco cosa c'è da sapere

OnePlus entra nel mercato dei tablet e lancia, contemporaneamente in tutta Europa OnePlus Pad, dispositivo a cui è possibile associare delle periferiche per farne uno strumento ancora più pratico, utilizzabile tanto per lavoro quanto nel tempo libero.

Le vendite inizieranno il 28 aprile alle 11 di mattina direttamente sul sito della casa produttrice.

Il lancio, avvenuto il 10 aprile con l’offerta Early Bird, ha avuto un ottimo esito, tant’è che il numero limitato di esemplari messi in vendita è stato esaurito in una manciata di giorni.

OnePlus Pad

È un tablet da 11,6 pollici con display Lcd e una risoluzione da 2.800 x 2.000 pixel, ossia pari ai dispositivi di punta della concorrenza.

Ha a bordo un chipset MediaTek Dimensity 9000, nato per fare concorrenza al blasonato Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione. I quattro altoparlanti e la fotocamera da 13 Megapixel, pensata soprattutto per le videoconferenze, dimostrano anche la vocazione del OnePlus Pad per gli ambienti professionali, considerando che lo smart working è ormai concetto sdoganato.

Il sistema operativo è Android 13 con l’aggiunta di pacchetti e funzionalità espressamente create da OnePlus. La batteria da 9.510 mAh, associata al fatto che il chipset è poco energivoro, garantisce fino a 12 ore di lavoro intenso con una sola ricarica.

Le dimensioni sono di 25,8 x 19 centimetri, con uno spessore di 6,54 millimetri e un peso totale di 552 grammi.

Il prezzo di vendita

Il dispositivo costa 499 euro, in linea con il costo di tablet con specifiche simili. OnePlus Pad è dotato di una serie di periferiche acquistabili a parte e non strettamente necessarie per utilizzare il tablet, a cominciare dalla OnePlus Stylo, il “pennino” per interagire con il tablet al posto delle dita, il cui costo è di 99 euro.

La tastiera esterna OnePlus Magnetic Keyboard costa 149 euro, il case (la custodia) protettivo ha un prezzo di 39 euro e il caricatore da 80W costa 39 euro.

Sono tutti prezzi in linea con quelli applicati dalla concorrenza più stretta, traspare la volontà di OnePlus di immettersi nel mercato dei tablet competendo con i mostri sacri del comparto, ossia Samsung e Apple su tutti.

I tablet come compagni

A prescindere dal produttore, oggi i tablet trovano una specifica collocazione anche tra chi non è più di primissimo pelo, perché uniscono la comodità degli smartphone alla maggiore praticità d’uso. Si stanno diffondendo anche tra chi lavora in mobilità: hanno un peso più contenuto, sono più maneggevoli e sono dotati di batterie più performanti rispetto ai computer portatili.