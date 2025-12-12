Quale smartphone comprare a Natale? I consigli sotto l'albero

Gli smartphone tirano sempre. E in un mercato in cui l’iPhone ha rialzato la testa con la versione 17 (potere del colore arancione, ma non solo), ecco che a Natale la scelta si presenta come al solito varia e – magari – difficile. In questo caso ci concentriamo sulle ultime uscite Android, con quattro modelli di media-alta gamma che faranno felici chi li riceve. Con i nostri consigli per non sbagliare.

OnePlus 15: il top per chi ama le prestazioni

Lo chiamano “flagship killer”, ovvero: tanta potenza, schermo fluido e un’attenzione particolare alla reattività generale del sistema. Ma soprattutto tanta autonomia, grazie alla batteria da ben 7.300 mAh in una scocca di 8,1 mm di spessore. Bene anche il peso di 211 grammi, non eccessivo per il tipo di dispositivo. OnePlus 15 è robusto, resiste a polvere ed anche all’acqua sparata da un getto di alta pressione, e gode di un pannello Amoled da 6,78 pollici AMOLED con risoluzione 1.5K, molto fluido visto il refresh rate adattivo fino a 165 Hz. Anche le altre caratteristiche sono top, a cominciare dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e dalla Ram da 16 Gb, e grazie anche alle tre fotocamere da 50 megapixel, più quella frontale da 32 megapixel.

OnePlus 15

In pratica – seppure ci siamo versioni della concorrenza ancora più performanti - numeri da modello assoluto. E già facendo una serie di foto di capisce la differenza, soprattutto negli scatti notturni. Ma soprattutto il prezzo resta sotto i 1000 euro (esattamente 979 per la versione da 256 Gb, con quella da 512 a 1029 ma che si abbassa con coupon e promozioni) nelle tre versioni nera, argento e violet. Per cui, alla fine, diventa un regalo importante per chi ama l’eleganza e l’efficienza.

realme GT8 Pro: display per chi vive di contenuti

Un accordo quadriennale con Ricoh lo fa diventare uno degli smartphone più interessanti del momento. Monta un display AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 144 Hz, ideale per chi guarda molte serie in streaming, scorre social per ore o gioca a titoli complessi. Con una luminosità che può arrivare a livelli elevatissimi, rendendo l’uso all’aperto più confortevole.​

Anche in questo caso sotto la scocca troviamo il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a un sistema di raffreddamento a camera di vapore molto ampio, pensato per garantire prestazioni stabili anche durante sessioni di gioco o registrazione video prolungate.

realme GT8 Pro

Come detto sul fronte fotografico, realme punta forte sul comparto imaging con un sistema di fotocamere sviluppato in collaborazione con Ricoh e un sensore tele da 200 MP orientato a scatti ultra-definiti e zoom più versatili.​ Cosi, come regalo di Natale, lo smartphone è perfetto per creator social, studenti di moda e design che montano video e reel, gamer mobile e utenti che vogliono un display da “mini cinema” sempre in tasca. Il design è meno “classico luxury” rispetto alla concorrenza, ma Il dispositivo parla un linguaggio giovane e tecnologico (tanto che si può comprare anche da TikTok), e ha la chicca di poter cambiare l’espetto del comparto fotografico. ​Il prezzo parte da 899 euro.

Motorola edge 60 neo: leggerezza, colori Pantone e stile

Motorola edge 60 neo è lo smartphone da regalare a chi mette stile, leggerezza e ergonomia al primo posto, senza rinunciare a un buon livello di prestazioni e connettività. Il device è compatto e sottile (circa 154 grammi di peso e poco più di 8 mm di spessore), con certificazione IP68 contro acqua e polvere, e un design valorizzato dalle colorazioni in collaborazione con Pantone, che lo rendono immediatamente riconoscibile in tasca o in borsa.​

Motorola Edge 60 Neo

Il display OLED da 6,36 pollici con refresh a 120 Hz e picchi di luminosità fino a circa 3000 nit garantisce una visibilità eccellente e un’esperienza fluida nello scorrimento delle app, mentre la batteria da 5200 mAh con ricarica rapida a 65 W (e wireless a 15 W) assicura una giornata piena di utilizzo intenso senza ansia da ricarica. Il comparto fotografico, con tripla camera da 50+10+13 mpx con stabilizzatore n e sensore principale Sony Lytia, strizza l’occhio a chi ama scattare ritratti, foto lifestyle e contenuti social curati.​ Il valore aggiunto è anche dato dalle funzioni Moto AI, che semplificano l’uso quotidiano. Insomma: sensazione premium con il lettore di impronte in-display, il supporto 5G e la nuova interfaccia Hello UI su Android 15.​ Il tutto in offerta ora a 349 euro.

Xiaomi 15T: fotografia Leica e autonomia per chi viaggia

Xiaomi 15T è il candidato ideale come regalo di Natale per chi vuole un’esperienza fotografica al top senza spingersi sui prezzi dei flagship assoluti. Questo grazie a una tripla fotocamera sviluppata in collaborazione con Leica, con sensori ottimizzati per colori, contrasto e resa delle immagini, pensata per chi ama scattare in viaggio, agli eventi o per creare contenuti dall’estetica curata.​ Il display a 120 Hz, abbinato a una batteria da 5500 mAh, promette una combinazione molto solida tra fluidità e autonomia, ideale per chi è spesso fuori casa e non vuole dipendere da power bank o prese di corrente. A muovere il tutto c’è un chip Dimensity 8400, che garantisce prestazioni elevate per qualsiasi uso, dalla produttività all’intrattenimento, mantenendo consumi energetici contenuti.​

Xiaomi 15T

Come regalo, Xiaomi 15T si rivolge a un pubblico che ama fotografare e condividere, ma che vuole anche un design moderno e un ecosistema software ricco di funzioni, tipico di Xiaomi.

È particolarmente adatto a chi viaggia spesso, lavora in mobilità o vuole uno smartphone che possa sostituire in buona parte una compatta digitale per foto e video di qualità, visto i due sensori da 50 megapixel (principale e teleobbiettivo) e l’ultra grandangolare da 12. Il tutto con lenti Leica Summilux. A sorprendere è anche il prezzo: 499 euro.