Rivoluzione sugli schermi: le prime indiscrezioni sull'iPhone 17

Se l'iPhone 16 non sembra aver suscitato tutto l'interesse che l'azienda di Cupertino si aspettava, qualcosa di molto succoso bolle in pentola per gli amanti del melafonino e potrebbe debuttare con il prossimo dispositivo in vendita nella seconda parte dell'anno, l'iPhone 17. Nel caso specifico un vero e proprio cambo di passo dovrebbe essere rappresentato dagli schermi.

La novità sullo schermo

" È stato scoperto che Apple probabilmente applicherà diodi organici a emissione di luce (Oled) dalla tipologia attuale Transistor a film sottile (Tft) a ossido policristallino a bassa temperatura (Ltps) a tutti e quattro i modelli della serie iPhone 17 in uscita l'anno prossimo ", scrivono gli esperti coreani di The Elec che per primi hanno dato la notizia. Ciò significa che Apple è intenzionata a produrre i nuovi prodotti con la tecnologia Oled Ltps rispetto a quella attuale, Ltps, utilizzata nei modelli non Pro. In questa maniera prenderebbe il via ProMotion, il nome scelto dall'azienda per indicare la tecnologia con frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz che è stata prerogativa dei modelli iPhone Pro sin dalla sua introduzione nel 2021.

Cosa cambia

Gli esperti spiegano che la nuova tecnologia si base su materiali a base di ossido di silicio in grado, come detto, di supportare frequenze di aggiornamento elevate e variabili ma con un'elevata efficienza energetica. " In poche parole, fa sì che la modalità a 120Hz di un telefono non abbatta la durata della batteria ". Precursore di questa tipologia di schermo è stata Samsung nel 2021, diventata in breve tempo il maggior produttore creando più di cento milioni di display Ltpo, molti dei quali commissionati da Apple che per prima l'ha lanciata sul mercato negli iPhone top di gamma.

Chi fornirà la nuova tecnologia

Oltre al risparmio sulla batteria, questa tipologia di schermi possiede immagini e animazioni più fluide quando necessarie: per questo motivo sugli iPhone 14 e 15 Pro i display rimangono sempre attivi mostrando orologio, widget e notifiche anche in stand-by (blocco schermo). " La potenziale aggiunta di questa funzionalità all’intera gamma iPhone 17 è un’altra prospettiva entusiasmante per gli utenti", sottolineano gli esperti del settore. A fornire la nuova tecnologia alla Apple dovrebbe essere il fornitore cinese Boe ma, se non dovesse rivelarsi all’altezza, indiscrezioni fanno sapere che Cupertino non avrebbe problemi a rivolgersi a fornitori affermati come Samsung e Lg Display anche se il primo è un diretto concorrente sul mercato internazionale della telefonia mobile.