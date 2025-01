Smartphone, ecco quali sono i batteri più presenti

Ascolta ora 00:00 00:00

È probabilmente lo strumento che utilizziamo di più quotidianamente: il tanto amato-odiato smartphone è spesso un ricettacolo di batteri, funghi e muffe che secondo alcuni studi internazionali si trovano almeno nel 68% dei casi. I nostri cellulari, quindi, sono contaminati ed è molto importante applicare un'accurata igiene periodica per evitare di correre qualsiasi tipo di rischio dal momento che questi "ospiti" sono molto resistenti riuscendo a vivere a lungo su queste superfici.

I batteri più comuni

Dalle numerose indagini sull'argomento è emerso che si trovano comunemente due tipologie di staffilococchi (l'aureus e i coagulasi negativi) che nella stragrande maggioranza dei casi sono innocui ma, a volte, possono anche provocare malesseri e polmoniti. Un altro batterio che troviamo già nel nostro intestino e presente soprattutto sugli schermi degli smartphone è l'Escherichia coli: presente anche nel cibo, in alcuni casi provoca problemi intestinali e infezioni urinarie. Discorso simile anche per il batterio chiamato Klebisella che provoca, generalmente, i sintomi sopra descritti che valgono per gli altri batteri tra cui lo Pseudomonas che è molto presente nelle strutture ospedaliere.

Cosa provoca le contaminazioni

In molti casi bisogna fare attenzione ai luoghi in cui viene poggiato il proprio smartphone: medici e camici bianchi che lavorano negli ospedali sono sicuramente più esporti a problematiche che riguardano le contaminazioni, per questa ragione l'attenzione deve essere massima ma soprattutto l'igiene per pulire il telefono nel suo complesso. Addirittura, sono stati trovati anche muffe e funghi tra cui la Candida che in condizioni normali non causa alcun problema ma se la contaminazione è importante si possono avere bruciori e irritazioni alla pelle. Non ci sono evidenze scientifiche ma alcuni esperti sostengono che gli smartphone possano essere addirittura più sporchi delle tavolette del water con tutte le conseguenze del caso.

Come evitare i rischi

Dal momento che i telefoni cellulari vengono maneggiati molto spesso e vengono a contatto con parti del nostro corpo come le orecchie, è bene ricordarsi di fare una corretta disinfezione tramite i numerosi prodotti che si trovano in commercio.

Gli esperti consigliano di effettuarla periodicamente ma chi decidesse di farla ogni giorno, soprattutto se lo smartphone è stato poggiato su zone a rischio, di certo non sbaglia. I telefoni portatili possono provocare infezioni anche in altre parti del corpo come bocca e occhi, ad esempio, aumentando le possibilità di ammalarci.