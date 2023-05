Gli Smartphone migliori per durata della batteria: ecco la lista

Soprattutto negli ultimi tempi, una gran fetta dei consumatori si sta orientando su un particolare non di poco conto per l'acquisto di uno smartphone: non è fondamentale l'acquisto di un Android, iOs o un altro sistema operativo e nemmeno, necessariamente, l'ultimissimo modello sul mercato. Visto il gran uso quotidiano di cui se ne fa abitualmente (Internet, app, social, mail, ecc.) diventa fondamentale sceglierne uno che abbia una batteria capace di durare (almeno) un po' più a lungo dei suoi diretti concorrenti.

Xiaomi 12 Pro

Tra gli esperti del settore viene sponsorizzato il prodotto cinese Xiaomi 12 Pro che è dotato di una batteria da 4600 mAh che garantisce un uso prolungato nel tempo e che, senza problemi, è in grado di superare un'intera giornata senza doverlo ricaricare. Un altro importante punto di forza che lo fa diventare tra i più scelti del suo segmento è la velocità di ricarica con una potenza fino a 120 watt.

iPhone 13 e 13 Pro Max

Uno dei talloni d'achille dei prodotti Apple, per quanto molto venduti e di mosa, è sempre stata la durata della batteria che non ha soddisfatto, nel tempo, una buona fetta di pubblico. Nonostante sia in commercio la versione successiva, molti esperti indicano nelle versioni 13 e 13 Max i prodotti con la durata più lunga e soddisfacente della batteria in relazione all'uso quotidiano che se ne fa. Dalle Impostazioni, poi, è sempre possibile tenere sotto controllo l'usura del proprio prodotto che viene misurato nella "capacità delle prestazioni": dal 100% all'80%, generalmente, non è necessaria sostituirla; viceversa, ci si potrà rivolgere a un centro Apple e sostituirla così da avere una durata maggiore.

I Samsung Galaxy consigliati

Della gamma Samsung, gli esperti di telefonìa consigliano alcuni modelli che garantiscono prestazioni di batterie molto performanti pur se si tratta di dispositivi diversi o di semplici "evoluzioni": stiamo parlando del Galaxy A54 la cui batteria 5000 mAh garantisce ottime prestazioni. L'M33, invece ha una batteria molto grande da 600 mAh con una ricarica a 25 watt con prestazioni che durano, mediamente, oltre un'intera giornata. C'è anche l'A13 5G con una da 5000 mAh così come l'M32 che monta la stessa tipologia.

OnePlus 10 Pro 5G

Un altro prodotto relativamente nuovo sul mercato degli smartphone è OnePlus 10 Pro 5 G che, con una batteria da 5000 mAh, è la più grande mai usata dall'azienda cinese " con supporto a Supervooc 80 w e Airvooc 50 w, in grado di offrire diverse ore di utilizzo con una sola ricarica da 15 minuti", come spiegato dagli esperti.

Motorola Edge 30 Fusion

Anche se è uscito a inizio 2022, l'Edge 30 Fusion garantisce ottime prestazioni con la Motorola che è riuscita, nel tempo, ad allungare l'autonomia dei propri smartphone. La batteria è una 4.400 mAh e si riesce, quasi sempre, a farla durare per l'intera giornata senza la necessità di qualche ricarica intermedia.

Realme Narzo 30 5G

Tra i telefoni cellulari che si collocano in "fascia bassa" per quanto riguarda il prezzo, uno dei migliori per la durata della batteria è il Realme Narzo 30 5G (costo non superiore ai 200 euro) che monta una batteria da 5000 mAh oltre a una ricarica "Fast Charge" con 18 watt di potenza.