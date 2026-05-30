Su WhatsApp arriva la funzione Log out: ecco come funziona

Un'importante novità è stata introdotta su WhatsApp nell'ultimo aggiornamento della piattaforma. Stando a quanto rivelato da WABetaInfo, nella più recente versione rilasciata per Android è presente un tasto che consentirà all'utente di disconnettersi dal proprio account, senza perdere alcun dato.

La funzione, per adesso in fase di test, si trova nel pacchetto beta 2.26.21.9 per Android, ma se la soluzione dovesse convincere potrebbe essere estesa a tutti, e a quel punto la piattaforma incontrerebbe importanti cambiamenti. Fino ad oggi, infatti, gli utenti possono disconnettersi da WhatsApp soltanto cancellando il proprio account, e perdendo anni di chat, immagini, documenti e tanto altro. Proprio per questo motivo sono pochissimi coloro che hanno scelto l'eliminazione. La maggior parte non ha mai voluto rinunciare alla cronologia e poi procedere con la creazione di un nuovo account.

Con questa novità, invece, cambia tutto, perché sarà possibile disconnettersi e poi rientrare quando ne abbiamo bisogno. Il tutto senza perdere nemmeno un dato.

"L'aggiornamento permette di disconnettere temporaneamente dal proprio account mantenendo tutte le chat e le informazioni di accesso al sicuro sul dispositivo", è quanto riferiscono gli esperti di WABetaInfo.

Al momento il tasto Log out viene sperimentato da pochi utenti selezionati per il test.

Una volta nel menu di WhatsApp si deve andare su Impostazioni, selezionare Account e lì si troverà la funzione Log out. Tutti i dati verranno salvati e conservati, mentre l'utente uscirà dall'account, trovando poi del tutto identico quando sceglieranno di rientrare.