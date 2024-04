Tik Tok, il mistero del video da record della modella

È senz'altro un'influencer molto seguita la modella Leah Halton che conta oltre 8 milioni di follower su Tik Tok, il canale principale dove si mostra al pubblico, ma si difende bene anche con il profilo Instagram (1,4 milioni di follower) e con il suo canale YouTube che conta 1,26 milioni di iscritti. Questi grandi numeri, però, non servono a giustificare il boom di un semplicissimo video pubblicato su Tik Tok che ha ricevuto, al momento, quasi 47 milioni di like ma i numeri sono in costante aggiornamento.

Il boom del video

Chi pensa che si tratti di chissà cosa si sbaglia: la clip della modella e content creator australiana di 23 anni dura soltanto 12 secondi ed è un video-selfie di lei che canta mentre guida in auto "Praise Jah In The Moonlight" di YG Marley. A parte qualche primo piano, un viso inizialmente perplesso ma poi sempre più sorridente, non c'è altro. Gli esperti si interrogano su come sia possibile che questo clip così breve abbia avuto un boom di interazioni senza precedenti. È pur vero che il video è stato "fissato" all'inizio, cioè l'influencer lo ha messo al primo posto tra i suoi contenuti ed è stato pubblicato ormai più di due mesi fa (era il 6 febbraio), ma da quel momento l'ascesa è stata inarrestabile.

Il mistero degli algoritmi

Solitamente, nei social newtork gli algoritmi "decidono", in base a molti fattori, quali siano i contenuti da mostrare al grande pubblico stabilendo così " il successo o l’insuccesso di una strategia social media. I dati che compongono gli algoritmi social si evolvono ed aggiornano in continuazione ", spiegano gli esperti di Factorycommunications. Un elemento importante sono gli hastag, quel cancelletto che precede una parola, così da dare la possibilità agli utenti di cercare un determinato argomento raggruppato per categorie. Ebbene, Leah Halton ha soltanto inserito #inverted che da solo non spiega i milioni di interazioni social.

L'ascesa della modella

Sempre grazie a quel breve e semplice clip simile a quanto pubblicano online centinaia di altre influencer ogni giorno, la giovane australiana ha visto un aumento importante anche dei suoi follower sui social, non soltanto Tik Tok, ma anche sulle altre piattaforme. Per cercare di capire perché un video possa arrivare ad avere una diffusione così capillare e battere dei record prendiamo in esempio un Tik Tok storico pubblicato alcuni anni fa dal mago Zack King che ebbe complessivamente più di due miliardi di visualizzazioni ma i like sono stati "soltanto" 24 milioni, praticamente la metà di quello di cui stiamo parlando pur avendo un contenuto molto studiato e architettato in modo che potesse catturare l'attenzione del grande pubblico.

La vera risposta, per adesso, è contenuta nei "segreti" meandri degli algoritmi informatici.