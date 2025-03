TikTok, nuove regole per gli adolescenti e più controlli per i genitori: cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrivano nuove funzionalità personalizzabili su TikTok, che continua a lavorare per tutelare l'incolumità degli utenti più giovani. Va in questa direzione il potenziamento del Collegamento famigliare, che sostiene i genitori nel creare un ambiente sicuro per i propri figli. Le novità sono state sviluppate seguendo le indicazioni degli esperti, in modo da offrire alle mamme e ai papà un maggiore controllo per far sì che le abitudini digitali siano equilibrate e lontane dai pericoli che presenta la Rete.

Una delle principali funzionalità riguarda la pausa dallo schermo: in questo modo i genitori potranno impostare restrizioni personalizzate per impedire l'accesso a TikTok in determinate fasce orarie. Magari scegliendo il momento ideale per una pausa, ad esempio in occasione del tempo trascorso in famiglia o a scuola. Un altro punto importante è quello della visibilità sulla rete sociale: potranno vedere chi i propri ragazzi seguono sull'applicazione, chi ha ricambiato il follow e quali account hanno invece bloccato. Così sarà possibile promuovere un dialogo più consapevole.

Saranno inoltre garantite maggiori informazioni sui contenuti: quando un adolescente segnala un video ritenuto inappropriato, si potrà avvisare contemporaneamente un genitore, un tutore o un altro adulto di fiducia anche al di fuori del Collegamento famigliare. In tutto ciò non va trascurata la funzione "il tempo di riposare": se un giovane tra i 13 e i 15 anni si trova a navigare su TikTok dopo le ore 22, il suo feed "Per te" subirà una modifica. In sostanza si tratterà di un promemoria a schermo intero con musica rilassante, un modo pensato per favorire il relax e prendere consapevolezza dell'orario.

" Oggi registriamo un cambio di passo verso la tutela dei minori da parte di una piattaforma che da tempo ha intrapreso un percorso di attenzione e supporto ai ragazzi e alle famiglie ", ha commentato Ivano Zoppi, segretario generale Fondazione Carolina, che supporta educatori e famiglie italiane ad accompagnare gli adolescenti nel loro percorso online. Ovviamente non verranno azzerate le minacce che comporta la navigazione sul Web, ma almeno sono novità significative.

Ecco perché Zoppi - riconoscendo a TikTok di aver imboccato il sentiero della trasparenza e del dialogo sui territori - auspica che l'impegno possa diventare virale, " stimolando tutti i soggetti interessati a mettersi in gioco per la sfida più importante dei prossimi anni, perché il benessere delle nuove generazioni passa

necessariamente dalla qualità della loro vita". Nel frattempo proseguono i contatti con piattaforme online, autorità di regolamentazione e legislatori sugli approcci nel campo della verifica dell'età.