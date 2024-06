Togli lo smartphone dalla carica se appare questo simbolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Conoscere i nostri smartphone e i messaggi che ci inviano è importante, sia per la salvaguardia del nostro dispositivo che per la nostra sicurezza. Bisogna infatti ricordare che incidenti riconducibili al cellulare non sono infrequenti e che, magari, una maggiore attenzione all'apparecchio avrebbe potuto evitare conseguenze anche gravi.

Una cosa da ricordare, infatti, è che tutti gli smartphone possono andare incontro a surriscaldamento, specialmente nella stagione estiva, quando le temperature aumentano. Con i telefoni di vecchia generazione era necessario toccare la scocca per sentirlo incandescente e riconoscere il pericolo. Oggi, con i nuovi dispositivi, veniamo avvisati molto prima su eventuali malfunzionamenti. Lo smartphone ci lancia del segnali attraverso dei simboli. Simboli che dovremmo imparare a conoscere per capire se ci troviamo o meno di fronte a una reale minaccia.

Quando il nostro cellulare incorre in un malfunzionamento è in grado di avvisarci con largo anticipo. Se all'intreno dei suoi circuiti si trova dell'acqua, o se è in atto un massiccio malfunzionamento, come un innalzamento improvviso della temperatura, possono comparire dei simboli finalizzati proprio ad attirare la nostra attenzione. Agire tempestivamente può davvero fare la differenza, evitando disastri e tragedie.

Il simbolo a cui dovremmo stare attenti in assoluto è quello che riporta l'immagine di una semplice goccia d'acqua. Esso può comparire quando lo smarphone si trova collegato a una presa elettrica per la consueta ricarica. Se compare la goccia, significa che all'interno del dispositivo si trova un elevato tasso di umidità. Pertanto, la prima cosa da fare è staccare immediatamente il telefonino dalla presa elettrica. Il rischio, infatti, è che possano partire degli incendi.

Una volta staccato il cellulare dalla corrente, si può cercare di capire l'origine del problema. Molto spesso l'umidità all'interno del dispositivo dipende dalla temperatura ambientale e dalla patina di umido che può essersi introdotta nel cavo o nei circuiti. Si può tentate di asciugarlo.

Fra i rimedi più gettonati, l'immersione in una ciotola di riso per 48 ore, oppure impiegare il gel di silicio. La cosa migliore da fare, per essere sicuri, è affidarlo a un tecnico specilizzato. Quando il problema risiede nel cavo, invece, la scelta consigliata resta quella di sostituirlo con uno nuovo, laddove possibile.