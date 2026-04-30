Tre razr e un Motog da 200 megapixel: le novità Motorola

Tre nuovi razr e un g87 che porta funzionalità premium a un prezzo sotto i 450 euro. Motorola gode di ottima salute in Italia: pur in un momento di difficoltà nel mercato, l’inizio del 2026 ha registrato un consolidamento al terzo posto sia nelle quote di mercato che di valore, con una risalita al 14%. “Il consumatore vuole sapere esattamente quello che compra – ha raccontato la Head of Marketing Giorgia Bulgarella -, il nostro compito è far capire la qualità di un prodotto nell’uso quotidiano”. La missione sembra più che riuscita, anche grazie alla collaborazione con Pantone. E il risultato ora è rappresentato appunto dai nuovi dispositivi appena presentati.

La nuova famiglia razr 70

La gamma pieghevole Motorola si amplia con tre modelli: razr 70 ultra, razr 70 plus e razr 70. Si tratta di un mix di design compatto, materiali premium, display esterni più utili e funzioni IA pensate per rendere l’esperienza d’uso più immediata anche senza aprire il telefono. Il modello di punta, razr 70 ultra è il più potente finora prodotto, con display esterno da 4,0 pollici, pannello interno da 6,96, una tripla fotocamera da 50 megapixel e il chip Snapdragon 8 Elite. Si conferma con un dispositivo comodo e performante, ancor più migliorato nelle finiture e nelle capacità di intelligenza artificiale. Che Motorola affida un mix di piattaforme, ovvero Gemini, Perplexity e ChatGPT.

Riguardo agli altri due modelli, l razr 70 plus offre lo stesso display esterno da 4,0 pollici con uno schermo interno da 6,90 pollici, mentre il processore è lo Snapdragon 8s Gen 3 con una batteria da 4500 mAh con ricarica TurboPower da 45W. Più accessibile è il razr 70, che mantiene il formato a conchiglia con display esterno da 3,63 pollici, schermo interno da 6,90 pollici, chip MediaTek Dimensity 7450X e batteria da 4800 mAh.

Fotocamere e IA

Motorola spinge molto sul comparto fotografico e sulle funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il razr 70 ultra integra un sistema fotografico da 50 mpx con sensore LOFIC di nuova generazione, zoom e ottimizzazioni pensate per migliorare gamma dinamica, dettagli e scatti in scarsa luce.

Su razr 70 plus e razr 70 arriva una doppia fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, affiancata da una ultrawide macro da 50 e da una selfie camera da 32 . Sul fronte software, Motorola introduce funzioni come scatto di gruppo, stile personale, allineamento cornice, filigrane creative e strumenti AI integrati con Google Foto e Gemini.

Anche il display esterno diventa più centrale: sui modelli più avanzati Motorola promette accesso completo ad app, notifiche, messaggi e controlli rapidi, con refresh fino a 165 Hz e luminosità di picco di 3000 nit.

Durata e costruzione

La nuova famiglia razr punta anche sulla resistenza. Motorola parla di cerniera rinforzata in titanio, vetro protettivo Corning Gorilla Glass Ceramic sul razr 70 ultra e Gorilla Glass Victus su razr 70 plus e razr 70. Sul piano energetico, tutti i modelli adottano una logica di autonomia “da giornata piena” o più, con ricariche rapide fino a 68W sul modello top e supporto alla ricarica wireless in vari casi.

I materiali premium sono un altro elemento distintivo: dall’Alcantara al legno naturale, fino alle finiture Pantone curate in più varianti cromatiche. Motorola lega così il razr non solo alla tecnologia, ma anche a un’idea di prodotto-fashion, molto riconoscibile a colpo d’occhio.

Moto g87

Se i razr guardano al segmento premium, il moto g87 colpisce per le sue qualità e per il prezzo a cui viene proposto. Ha tutto quello che serve a chi cerca specifiche da fascia superiore a prezzo più contenuto. Il dato più evidente è la fotocamera principale da 200 megapixel, la migliore mai vista su un dispositivo di questa gamma. Il sensore è affiancato da stabilizzazione ottica OIS, zoom 2x senza perdita di qualità, ultra-grandangolare da 8 mpx e selfie camera da 32. Il telefono integra anche diverse funzioni AI per semplificare la fotografia, tra cui cattura automatica del sorriso, modalità ritratto e strumenti di editing con Google Foto.

Il moto g87 si distingue anche per il display Extreme AMOLED 1.5K da 6,78 pollici, che Motorola definisce il più luminoso mai montato su un moto g, con picco fino a 5000 nit e refresh rate a 120 Hz. È un dato che lo rende interessante non solo per i contenuti multimediali, ma anche per l’uso all’aperto. Sul versante audio, si parla di un miglioramento fino al 280% rispetto alla generazione precedente, con doppi altoparlanti stereo, Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Audio. A completare il pacchetto ci sono protezione IP66, IP68 e IP69, Gorilla Glass 7i e certificazione MIL-STD-810H.

Prezzi e disponibilità

Questi i prezzi e i colori Pantone dei nuovi prodotti Motorola, disponibili su Amazon e sugli store online e offline con promozioni previste per renderli più appetibili.

Il razr 70 ultra sarà disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 1499 euro nei colori Orient Blue - Alcantara Finish Cocoa Wood. Su Amazon e motorola.it

Il razr 70 plus parte da 1199 euro nel colore Mountain View da Mediaworld e su motorola.it

Il razr 70 costa da 999 euro sui retailer selezionati e su motorola.it nei colori Hematite e Sporting Green.

Il moto g87 sarà disponibile in Italia da metà maggio a un prezzo di partenza di 449 euro sui retailer selezionati e su motorola.it