Vittima di un furto del telefono: ecco il codice segreto che può salvarti

Il mondo online è colmo sia di opportunità sia di possibili rischi alla nostra sicurezza, soprattutto economica. Le truffe, ormai, sono all’ordine del giorno ed è nostro compito denunciarle e prevenirle. Ma, peggio delle truffe via web, ci sono solo i furti dei telefoni cellulari. I ladri, molto spesso, puntano a rubare fisicamente il dispositivo per mettere mano ai nostri contenuti, prelevare i nostri dati personali, bancari e, molto spesso, rivendere tutto questo sul mercato nero.

Il codice IMEI

Tra i vari metodi per proteggere i nostri dati sensibili del telefono, c’è un codice che dovremmo comporre sulla tastiera che, associato ad uno screenshot della schermata che compare, potrebbe salvarci. Si tratta in particolare del cosiddetto codice IMEI. Che, tradotto dall’inglese, significa "identità internazionale dei terminali mobili”.

Cos'è

Molti esperti consigliano di comporre sulla tastiera il seguente codice: *#06#. Una volta composto, sullo schermo apparirà il codice IMEI del cellulare e a quel punto facciamo uno screen e conserviamo l’immagine in un luogo sicuro. Un altro modo per conoscere questo codice è quello di cercare sulla confezione del telefono dove spesso viene riportato. Il consiglio è quello di tenere il codice in un posto sicuro per non condividerlo e, allo stesso tempo, averlo a portata di mano in caso di bisogno.

Cosa serve

Il motivo è presto detto: conoscere questo determinato codice potrebbe servirci in caso di furto del cellulare, soprattutto quando si va a denunciare alla Polizia, ma è fondamentale anche per distinguere il nostro telefono da quello degli altri e intercettarlo il prima possibile. Il codice IMEI permette infatti di bloccare un telefono in caso di furto o smarrimento, così da permettere ai gestori di telefonia mobile di identificarlo sulla rete e disabilitarne l’uso.

Se il dispositivo viene recuperato, è possibile riattivarlo tramite il gestore. Per effettuare il blocco, è necessario sporgere denuncia e comunicarlo all’operatore. Inoltre, in alcuni casi, le autorità stesso lo utilizzano per localizzare il dispositivo rubato e identificare chi lo detiene.