Chattare anche senza internet: la novità di WhatsApp

Quante volte ci sarà capitato di non poter utilizzare per alcuni minuti ma anche ore l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, perché finita in down? Beh è capitato spesso come abbiamo anche scritto sul Giornale.it. Adesso, però, sembra che un nuovo aggiornamento possa scongiurare per sempre questa problematica.

Ecco come funziona

Sui siti specializzati come WaBetainfo si legge che si potrà continuare a mandare messaggi, e quindi chattare, anche durante le interruzioni di internet grazie ai server proxy. In realtà, la possibilità nasce anche perché in alcune parti del mondo, come l'Iran, a volte i governi impediscono ai loro cittadini di utilizzare l'app più usata al mondo. Per aggirare l'ostacolo, ecco che tra le Faq di WhatsApp si legge il modo in cui si debba impostare la funzionalità in grado di ristabilire la connessione con l'app " e permettere a queste persone di comunicare liberamente e in modo sicuro ". Gli sviluppatori fanno sapere che si può usare un proxy "usando un server con porte 80, 443 o 5222 disponibili e un nome di dominio (o sottodominio) che sia rivolto all'indirizzo IP del server" .

Cos'è un proxy

La documentazione dettagliata e il codice sorgente WhatsApp li ha messi a disposizione sulla pagina Github.com. " Prendete in considerazione la possibilità di condividere questi indirizzi privatamente con gli utenti che non sono in grado di collegarsi direttamente a WhatsApp", hanno aggiunto. In pratica, questo server funge da "intermediario" tra un computer (o uno smartphone) che si trova tra un utente che naviga e il sito o pagina web che si desidera visitare facendo da tramite. Ecco, lo stesso principio adesso verrà usato dall'app di messaggistica istantanea per aggirare qualsiasi problematica in caso di malfunzionamento.

Il problema della privacy