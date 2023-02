Nuove funzioni per WhatsApp: arriva la traduzione in testo dei vocali

WhatsApp si arricchisce di una nuova funzione, aggiungendo la traduzione in testo dei messaggi vocali per facilitarne la comprensione agli utenti. È il portale WABetaInfo ad anticipare la notizia, spiegando che l'applicazione di messaggistica è attualmente impegnanta a sviluppare questa nuova funzione che, come è facile immaginare, tornerà molto utile a chi si trova meglio con i messaggi scritti. Con la nuova funzionalità, infatti, saranno trascritti in testo i messaggi vocali in entrata. Le premesse ci sono tutte. Analizzando in anteprima il codice dell'ultima versione beta per iOS, il team di WABetaInfo ha trovato tracce evidenti di questa nuova funzionalità.

I vocali tradotti in messaggi di testo: come funzionerà

Ancora poche le informazioni a riguardo. La nuova funzione dovrebbe essere in grado di tradurre i vocali garantendo allo stesso tempo il massimo rispetto della privacy degli utenti. Le operazioni di resa in scritto, infatti, verranno eseguite direttamente sul dispositivo, niente sarà caricato sui server di WhatsApp. Il contenuto del messaggio vocale, pertanto, rimarrà privato fra il mittente e il destinatario.

La funzione già in studio

Su TestFlight, fanno sapere i portali dedicati alla tecnologia, si trova una beta per iOS, la 23.3.0.73, dove è possibile provare una versione preliminare della nuova funzione in esame. Chi l'ha esaminata ha riscontrato alcuni problemi ma, nella sostanza, pare che i risultati siano incoraggianti.

Fra i problemi segnalati, il fatto che l'operazione di traduzione si interrompa nel momento in cui una parola del messaggio vocale non viene compresa, oppure non viene trovata nel database di WhatsApp. Non solo. Per adesso, la funzione chiede di scegliere una lingua prestabilita e solo in quella lingua può essere trascritto il messaggio.

E per chi preferisce continuare ad ascoltare i messaggi audio? Al momento non sappiamo se questa funzione sia disattivabile o meno. Il massimo sarebbe poter scegliere la modalità, scritta oppure audio. WhatsApp fa sapere che l'utilizzo della funzione sarà comunque gratuito.

L'app di messaggistica, dunque, continua con i suoi aggiornamenti. In questi mesi sono state le novità proposte agli utenti.