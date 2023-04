WhatsApp: hai perso tutto? Ecco dove finiscono le chat e come recuperarle

Quotidianamente sono decine, se non centinaia, i messaggi di testo che tantissimi utenti scrivono su WhatsApp interagendo con singole persone o con i gruppi. Per i motivi più disparati, però, può capitare che accidentalmente le chat scompaiano alla nostra vista: niente paura perché con alcuni semplici passaggi riusciremo a recuperarle.

Perché non si vedono più i messaggi

Possono esserci diverse cause per cui possano scomparire una o più chat, la più semplice è l'archiviazione involontaria delle stesse: si clicca sul tasto Archivia e non fa più parte della lista generica. Un altro caso molto comune è il passaggio da uno smartphone a un altro con tutto il contenuto di WhatsApp che deve spostato da un dispositivo all'altro ma anche la cancellazione accidentale delle chat: mentre si eseguono operazioni con velocità, l'utente può cancellare una o più chat ma quasi sempre è possibile recuperarle.

Come recuperare messaggi

Per i tre casi sopra descritti esistono rimedi efficaci che consentono di ripristinare tutto com'era originariamente: nel primo caso bisogna andare sull'area archiviazione, cliccare su Estrai e rimettere la conversazione assieme a tutte le altre; si tratta, probabilmente, della soluzione più facile e immediata. Differente la condizione di quando si cambia smartphone dopo l'acquisto, ad esempio, di un nuovo dispositivo o dopo averlo consegnato in assistenza per una problematica e al momento della riconsegna su WhatsApp non abbiamo più nulla.

A quel punto, come spiegano gli sviluppatori, la cronologia su un dispositivo Android si recupera andando su Impostazioni-Chat-Backup delle chat: dopo alcuni passaggi obbligati, si potrà disinstallare e reinstallare WhatsApp e ripristinare quello che era sparito. La stessa operazione va eseguita quando si cancellano accidentalmente le chat: l'unico modo per recuperare tutti i contenuti (anche file e foto) è eseguire l'operazione tramite l'ultimo backup che consente di recuperare le conversazioni che si credono perdute. Per i dispositivi Apple, invece, bisognerà andare su WhatsApp - Impostazioni - Chat - Backup delle chat, disinstallare e reinstallare l'app e dopo aver verificato il proprio numero telefonico si potrà ripristinare la cronologia delle chat.

Avviso importante: i messaggi che si recupereranno saranno tanto più recenti quanto più recente nel tempo è stato effettuato l'ultimo backup: se risale alla giornata precedente, si recupereranno tutti i messaggi fino alla giornata precedente ma se, per esempio, l'ultimo backup era stato effettuato la settimana prima, tutto quello che sarà avvenuto da quel momento in poi sarà impossibile da recuperare. Ecco perché il consiglio è di effettuare backup quotidiani o comunque frequenti, per far fronte a ogni criticità.

Come fare il backup