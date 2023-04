Wi-Fi calling: ecco come chiamare (e ricevere) con la rete fissa

Quante volta capita di dover ricorrere al Wi-Fi (in casa o altrove), collegarsi a un'app per fare e ricevere chiamate perché il segnale telefonico nella zona in cui ci troviamo è debole e non consente la classica telefonata a un numero di rete fissa? Adesso, però, sarà possibile effettuare entrambe le operazioni grazie al sistema chiamato "Wi-Fi Calling" conosciuto anche come Voice Over Wi-Fi o VO WiFi.

Come funziona la nuova tecnologia

In questo modo, senza dover necessariamente ricorrere ad app quali WhatsApp, Viber, Telegram e tante altre, con il solo segnale Wi-Fi si potranno fare le tradizionali telefonate ma a una condizione: l'operatore telefonico deve essere lo stesso sia per la rete con la quale navighiamo in Internet che per la Sim del nostro cellulare. Se sono soddisfatti questi due requisiti, in automatico e senza bisogno di impostazioni particolari come viene spiegato da SosTariffe, si potranno inoltrare e ricevere telefonate ai numeri fissi.

L'unica limitazione che il comparatore indipendente di tariffe Internet sottolinea è che " il cellulare utilizzato dall’utente sia compatibile con il Wi-Fi Calling e certificato per l’uso della tecnologia in questione da parte dell’operatore" oltre al requisito spiegato prima sullo stesso operatore. Gli operatori italiani che hanno lanciato questa possibilità sono WindTre e Tim che non prevedono costi aggiuntivi per sfruttare appieno questo servizio. Secondo la ricerca di SosTariffe, chi volesse rinunciare in bolletta a questa opzione perché non interessato da problemi di ricezione può risparmiare fino a 10 euro al mese rispetto agli utenti che decidessero di fare il pacchetto completo che prevede anche questa nuova tecnologia.

I dispositivi compatibili

Purché il nostro telefono cellulare non sia obsoleto, praticamente tutti gli smartphone di ultima generazione possono supportare questa tecnologia: dagli iPhone ai Samsung per arrivare a Honor, Oppo e Xiaomi. I costi di una telefonata, chiaramente, rimarranno gli stessi previsti dal piano tariffario sottoscritto con il proprio operatore in sede di contratto: oltre a poter utilizzare questo servizio gratuitamente grazie alla propria rete domestica, si potrà sfruttare anche sulle reti fisse pubbliche e private rispettando sempre i pre-requisiti di cui abbiamo scritto prima. Questa realtà così conveniente viene utilizzata già da tempo in molti Paesi europei con notevoli vantaggi per tutte le zone non coperte da adeguato segnale telefonico e che si appoggiano, 24 ore su 24, soprattutto sulle funzionalità di Internet. Bisognerà capire se, nel prossimo futuro, anche tutti gli altri operatori telefonici daranno questa possibilità aggiuntiva ai propri utenti.