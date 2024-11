Moda scontata e solidarietà. Da giovedì torna "Convivio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Caccia a borse o scarpe griffate ma «per bene». Alla Fabbrica del Vapore torna da giovedì prossimo all'11 novembre Convivio, la mostra mercato che combina shopping e solidarietà. Come sempre, e anche per l'edizione numero sedici, marchi e aziende donano i loro prodotti - moda, accessori, beauty, bambino, design, library, food&wine, gioielli e torna l'area vintage - che vengono venduti a prezzi scontati del 50%. Il ricavato del market «Magico» serve a supportare i progetti di ricerca e aiuto alle persone che Anlaids Lombardia Ets realizza ogni giorno contro Hiv, infezioni sessualmente trasmissibili e nuove infezioni. L'ultima edizione nel 2022 si è chiusa un bilancio record, oltre diecimila oggetti venduti e 1,6 milioni di euro raccolti. Quest'anno hanno aderito 130 aziende e hanno consentito di allargare ancora l'offerta a nuove categorie merceologiche. L'area vintage torna dopo qualche anno grazie alla donazione di componenti del Comitato di Convivio e all'associazione bolognese ReUseWithLove. Per la prima volta nella sua storia, quest'anno «Convivio» sarà a ingresso libero già dal primo giorno. Porte aperte giovedì 7 novembre dalle 16.30 alle 22 e dall'8 all'11 dalle 10 alle 22.

All'ingresso ci sarà CasaAnlaids, i volontari daranno informazioni sulla raccolta fondi ma anche sulle attività dell'Ets e sarà disponibile tutti i giorni una postazione per effettuare gratuitamente il test Hiv e Hcv. Nello spazio «Convivio&More» un calendario di appuntamenti dedicati alla salute, alla prevenzione e anche pensati per i bambini.

Nel mondo le infezioni «rappresentano ad oggi la causa più frequente per cui le persone si ammalano - sottolinea Andrea Gori, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e presidente di Anlaids Lombardia -. L'impegno nei confronti della ricerca medica, della prevenzione e della cura da parte delle istituzioni e della società civile deve essere condiviso e costante per favorire nel futuro la salute per tutti. Convivio rappresenta, in questo contesto, un esempio concreto di come un'associazione insieme alla passione e alla collaborazione delle persone possa fare la differenza, impegnandosi insieme, da oltre 30 anni, contro Hiv/Aids e contro la diffusione di nuove infezioni, per il benessere di ognuno».

Tra i brand della moda presenti con un corner: Giorgio Armani, Prada, Tod'S, Hogan, Moncler, Golden Goose, Bally, Furla, Michael Kors, Max Mara, Valextra.

Tra i marchi del beauty Collistar, Aldo Coppola, Shiseido, per il bambino Aspesi, Il Gufo, Mattel Italy. Per il design saranno presenti tra gli altri i prodotti Kartell, Flou, Bitossi Ceramiche, Alessi, Calligaris, Cappellini, Bottega Veneta.