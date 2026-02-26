La moda si veste di pensiero critico. Via al Festival "PhotoVogue"

Mentre Milano corre tra una passerella e l'altra di questa Fashion Week, alla Biblioteca Nazionale Braidense la moda si fa pensiero critico grazie alla decima edizione del PhotoVogue Festival, il primo festival di fotografia di moda consapevole, che unisce etica ed estetica (dal 1 al 4 marzo, ingresso libero). L'ideazione è di Alessia Glaviano, head of global PhotoVogue e direttrice del festival, capace di una selezione mai banale dei progetti: lo sguardo femminile è il cuore di questa edizione che celebra le modalità con cui le donne si esprimono. Significativa la mostra centrale, "Women by Women Donne per le donne", che presenta una selezione di 45 autrici (100mila, un numero incredibile, le candidature arrivate da 149 Paesi per partecipare al progetto): non aspettatevi in mostra, nelle austere sale della Braidense, punteggiate da volumi antichi, il glamour patinato. Qui la fotografia è un manifesto visivo e un atto di resistenza: superando lo storico limite dello sguardo maschile sui corpi delle donne, le artiste coinvolte rivendicano il diritto non solo a essere guardate, ma di voler essere loro stesse a plasmare la cultura visiva secondo le proprie regole.

L' omaggio all'autorappresentazione femminile è accompagnato da un programma di eventi, tra cui tavole rotonde con figure del mondo della fotografia, della moda e dell'attivismo (tra cui Zanele Muholi e Camila Falquez), una sezione dedicata ai giovani fotografi ucraini e, per la prima volta, anche un tocco di ironia, con la brava stand-up comedian milanese Giada Biaggi.