Accessori e borse donna da sfoggiare questa estate: 5 idee imperdibili

"I dettagli fanno la differenza", non è solo un modo di dire, sopratutto quando si tratta di moda. In particolare gli accessori sono il tocco che aggiunge sostanza alla forma e vanno considerati importanti quanto un capo d'abbigliamento. Hanno la capacità di perfezionare e rendere unico qualsiasi outfit, donando il tocco unico che fa la differenza. La moda, anche se rispetto al passato è meno settoriale e permette di scegliere le cose che più ci piacciono, tende comunque ad uniformare, e a meno che non si acquisti un abito esclusivo, la maggior parte dei capi che indossiamo vengono realizzati in serie. Proprio per questo sono gli accessori a fare la differenza, borse, scarpe, occhiali o scialli rendono unico ciò che in realtà non lo è. Ecco i migliori scelti dall'ampia selezione Amazon.

Pandora Collar Moments

Una collana può raccontare molto della propria personalità, ma anche regalandola, può essere un modo per comunicare agli altri. Il girocollo Pandora Moments è un gioiello unico ed estremamente elegante. In Argento sterling 925, con catena ad ancora, racchiude due simboli d'amore e amicizia: un cuore con pietre zirconia, "legato" dal simbolo dell'infinito. Un girocollo perfetto per qualunque occasione sia di giorno che di sera che farà brillare ogni abito. Perfetto per essere indossata con una camicia aperta o un vestito scollato, ma anche per impreziosire un abito da sera soprattutto nelle calde serate estive. Scopri il prodotto sul sito

Fila Troy Logo Slipper, infradito gomma

In morbido materiale elastico ad altissima tenuta e resistenza, le Logo Slipper di Fila sono l'accessorio perfetto e immancabile dell'estate. Bellissime al mare ma anche da indossare per le passeggiate in città, hanno un gioco grafico con il logo sulla parte superiore della suola, fondo antiscivolo e morbide stringhe che avvolgono perfettamente il piede rendendole sicure e confortevoli. Da indossare sia con il costume ma anche con abiti lunghi, con i classici e leggeri pantaloni di lino estivi o gli short di jeans. Alcune taglie e colori sono ora in promozione gratuita su Amazon: "prova prima, paga poi". Scopri il prodotto sul sito

Vans Occhiali da Sole Coasting

L'accessorio per eccellenza dell'estate sono gli occhiali da sole, che donano mistero e grande personalità. Coprono la timidezza e regalano un look particolare. Sono inoltre indispensabili per proteggere gli occhi dai molti danni dell'esposizione più o meno prolungata dai raggi UV del sole, come la secchezza oculare, la congiuntivite o la cheratite. Il modello di Vans Coasting, ha la montatura cat eye a filo, in colorazione nera opaca per un look ultra cool. Pretezione dai raggi solari UVA/UVB 400, in policarbonato 100%. Con certificazione CE. Scopri il prodotto sul sito

Stola in chiffon

Elegante per le cerimonie, indispensabile nelle serate estive, ma perfetta anche per completare e rendere unico un look, la stolla in tanti colori, è pratica, comoda e versatile. Realizzata in poliestere dal tocco setoso, ha un effetto trasparente che la rende semplice da abbinare con qualsiasi look. Lunga 185 cm, e larga 140, permette di avvolgere il corpo o essere legata con un fiocco. Da portare facilmente in borsa, non si stropiccia ed è sempre perfetta in qualsiasi occasione sia di giorno che di seta. Ha un leggero effetto lucido che brilla e riflette la luce. In spiaggia diventa un sensuale copricostume ma anche una trendy bandana. Scopri il prodotto sul sito

Borsa Desigual logo

Pratica e versatile, la borsa Desigual è una borsa/zaino perfetta in ogni occasione. Disponibile in quattro colori - verde, marrone, bianca e nera - ha una comodissima tasca frontale con chiusura a doppia cerniera, due pratiche cinghie posteriori che la trasformano in uno zaino e due manici che la la rendono una borsa a spalla o a mano, a secondo delle esigenze. Logo a rilievo nella parte anteriore è in pelle ecologica: è estremamente capiente ed elegante, adatta sia per tutti i giorni, ma anche per brevi viaggi dove inserire tutto il necessario. Chiusura principale con cerniera e bottone a vite. Scopri il prodotto sul sito

