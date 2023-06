Pantaloncini da uomo: 5 bermuda casual per l'estate

L'arrivo dei primi giorni di caldo anticipano quella che sarà l'ormai prossima estate. Anche se la pioggia ha fatto ancora la sua comparsa in alcune zone d'Italia negli ultimi giorni, presto in tutte le regioni scatterà la corsa all'ombrellone ma soprattutto alle uscite serali. I pantaloncini da uomo possono rivelarsi una soluzione interessante, per un look casual adatto a diverse occasioni.

L'importante sarà scegliere il modello giusto tra i molti in circolazione, attraverso il quale definire il proprio stile. Meglio giocare d'anticipo quindi, acquistando i propri pantaloncini da uomo prima che scoppi la stagione estiva. Di seguito riportiamo alcune possibili soluzioni da tenere d'occhio.

I cargo shorts casual e leggeri

Un primo esempio di pantaloncini da uomo casual per l'estate 2023 è rappresentato dai cargo shorts Instinct, con tasche laterali e dotati di cintura in tinta con il bermuda. I colori disponibili sono cinque e vanno dal blu al cachi, passando per il nero, il grigio e il verde militare.

Vestono slim fit e dispongono di bottoni a pressione per le tasche laterali. La chiusura frontale è invece affidata a una pratica zip. Il tessuto risulta leggero, adatto quindi all'utilizzo anche durante le giornate più calde. Si presenta con la predisposizione al risvolto ed è lavabile in lavatrice.

Pantaloncini da uomo dal sapore vintage

Altro pantaloncino da uomo in stile cargo ma in questo caso dal "sapore" decisamente vintage. Linee e colori del modello Brandit Vintage Breve lo rendono particolarmente adatto sia a un abbigliamento casual che a uno più dichiaratamente rock. Vestono regular e sono dotati anch'essi di zip frontale per la chiusura.

Le tasche laterali dispongono di bottoni con asole. Queste ultime coperte a loro volta da una fascia che rende invisibili i bottoni, per un tocco in più di stile e di sicurezza. Sono disponibili nel colore grigio antracite, con la possibilità di una prova gratuita della durata di sette giorni.

Comodi e 100% cotone

I pantaloncini da uomo modello Jack & Jones Jjizeus Jjcargo Shorts fanno della comodità e del tessuto 100% cotone le proprie caratteristiche essenziali. Anche in questo caso si tratta di bermuda stile cargo, adatti a uno stile casual tipicamente estivo.

Vestono comodamente all'altezza della vita mentre le chiusure delle ampie tasche laterali sono affidate a bottoni con asole. Lavabili in lavatrice come i precedenti modelli, anche questi pantaloni corti presentano una chiusura frontale con cerniera. Il colore scelto è oliva impolverato, interessante anche in abbinamento con una maglia nera o bianca.

Ideali per le attività all'aria aperta

Comfort e vestibilità perfetta sono soltanto i punti di partenza dei pantaloncini da uomo Helly Hansen - HH Qd Cargo II. A queste caratteristiche si aggiungono l'asciugatura rapida e la chiusura frontale a bottone singolo, con zip, per un modello particolarmente adatto all'attività all'aria aperta.

Il tessuto risulta pratico ed elastico, con una composizione per il 94% in poliammide e per il restante 6% in elastane. Possibilità di scegliere il modello in base alle proprie misure, per un modello ad alto tasso di vestibilità.

I pantaloncini da uomo per tutti i giorni

Il modello Dickies Everyday Short è quello che forse più di tutti si adatta a un utilizzo quotidiano. Questi pantaloncini da uomo presentano un nutrito numero di tasche, per venire incontro alle molteplici esigenze di tutti i giorni. Eseguire dei lavori in casa o magari in esterna sembrerà più semplice.

Anche in questo caso la comodità è un elemento essenziale di questi pantaloni corti, ideali anche durante le giornate più calde. Disponibili monocolore nero o blu, ma anche nelle versioni bicolore grigio/nero e cachi/nero.

