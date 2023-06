Accessori da viaggio: 5 must have da portare in vacanza

Quello che conta è il viaggio, non la meta. Lo diceva il poeta, drammaturgo e critico britannico T. S. Eliot. Poiché le vacanze iniziano proprio con il viaggio, ossia nel momento in cui si sale sul mezzo di trasporto che conduce alla meta, questo dovrebbe essere il più agevole e rilassante possibile soprattutto se lungo.

Gli accorgimenti possono essere tanti, qui proponiamo 5 must have da portare in vacanza per godersi il più possibile l’esperienza che inizia nel momento in cui comincia il viaggio. Accessori pratici per lei, per lui e per tutta la famiglia su Amazon.

Beauty case da viaggio

Sappiamo quali segni la fatica del viaggio lascia sul viso. Avere tutto l’occorrente per darsi una rinfrescata prima di giungere alla meta fa bene anche all’umore. Questo beauty case è piccolo così da poter essere messo anche nel classico bagaglio a mano che si porta a bordo di un aereo e, benché di dimensioni ridotte, è organizzato in modo da contenere tutto ciò che può servire all’occorrenza.

Cominciamo dalle dimensioni: 23 centimetri di lunghezza, 16,5 centimetri di altezza e 8 centimetri di larghezza, supera per dimensione e praticità qualsiasi altra pochette si sia soliti usare. All’interno un’ampia tasca e, a coprirla, delle tasche separate per pennelli. Il beauty case è impermeabile, facile da pulire e con due pratiche zip. Ogni cosa trova il suo posto garantendo ordine, pulizia e, soprattutto, permette di trovare al primo colpo ciò che serve.

Cuscino da viaggio morbido in memory foam

Un cuscino da viaggio che sorregge collo e testa da usare su qualsiasi mezzo di trasporto. È in memory foam, ovvero una schiuma densa a base di poliuretano con aggiunta di sostanze che ne variano la densità, usata per materassi e cuscini e consigliata a chi soffre di mal di schiena. Il cuscino evita che la testa tenda a scivolare da una parte all’altra, cosa tipica che accade quando, si cede al sonno non essendo stesi in posizione orizzontale.

Le dimensioni ridotte permettono di inserire il cuscino nella sua custodia che può essere agganciata alle maniglie di valigie e trolley. È particolarmente utile per i viaggi lunghi.

Marsupio da viaggio, portafoglio con protezione RFID

Tutto a portata di mano. In questo marsupio di viaggio trovano posto documenti di identità, banconote, monete, carte di pagamento e smartphone. Anche pieno mantiene uno spessore ridotto e non dà quindi nell’occhio, può essere indossato sotto i vestiti garantendo una buona discrezione.

Ha una protezione RFID, ovvero il marsupio crea una barriera tra i chip delle carte di pagamento e l’esterno, garantendo così maggiore sicurezza. Le dimensioni sono: da 21 a 27 centimetri la lunghezza (la parte inferiore del marsupio è meno lunga rispetto a quella superiore) e 14,5 centimetri di altezza. Nella confezione c’è anche la cintura regolabile per allacciarlo alla vita o usarlo a tracolla.

Halo Mask, mascherina per dormire

Total blackout è la garanzia di questa maschera per il sonno. Si adatta alla forma del viso e copre gli occhi alla perfezione per consentire il migliore riposo possibile, anche grazie all’elastico regolabile per adeguarsi a diverse forme e dimensioni di teste.

Halo Mask pesa 30 grammi ed è in memory foam per trasmettere la massima sensazione di comfort senza opprimere gli occhi o infastidire le ciglia. È unisex, antiallergica (non c’è latex) e può essere riposta nella custodia che la mantiene pulita. Utile per chi viaggia ma anche per chi ha il sonno leggero e sta cercando una mascherina da indossare tutte le notti.

Vicloon organizer valigie

Complesso preparare i bagagli per un viaggio più lungo oppure per tutta la famiglia, come lo è trovare ciò che serve con urgenza perché, ad esempio, durante il viaggio, i più piccoli si sono sporcati. La soluzione è Vicloon organizer valigie, un set di 8 pezzi tra contenitori e buste per vestiti e scarpe e per separare gli abiti sporchi da quelli puliti.

Sono in poliestere per essere resistenti e morbidi, hanno dimensioni ridotte pensate per entrare anche nelle valigie meno capienti e, oltre a essere quasi essenziali per chi viaggia, trovano una propria utilità anche negli armadi di casa.

