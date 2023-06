Vacanze estate 2023: 5 must have per la spiaggia

Quando arriva l'estate per molti significa tempo di mare, giornate intere in spiaggia, tanto sole, relax e divertimento. Ma quando si va in spiaggia occorrono molto spesso degli accessori imprescindibili, affinché si possa stare comodi e godersi il tempo in riva al mare nel miglior modo possibile. Qui di seguito alcuni di questi oggetti in vendita su Amazon.

Gli occhiali vintage per proteggersi

Molti oculisti lo consigliano: quando ci si espone al sole, gli occhi devono essere protetti esattamente come si fa con la pelle ricorrendo alla crema solare. E per proteggere gli occhi ci vogliono gli occhiali da sole, con le lenti giuste. Tuttavia oltre alle lenti giuste non si può e non si deve trascurare l'elemento estetico della questione: così le lenti vengono incastonate in montature eleganti, chic, sportive, o semplicemente alla moda. Come questi occhiali da sole Kirmon, che hanno un deciso gusto vintage poiché ricordano i modelli in voga negli anni '90. In più le lenti bloccano le radiazioni UVA e UVB. Sono disponibili in tanti colori diversi come per esempio rosso, turchese, rosa, tartaruga ma anche i più semplici e più comuni bianco e nero.

Il cappello sbarazzino ma di qualità

Per proteggersi dal sole può essere utile anche un cappellino con la tesa verso il basso, in modo da tutelare le parti più delicate della pelle del viso, come per esempio il naso. Il cappello a secchiello Fgss è uno dei più classici modelli a secchiello: è fatto in cotone lavato ed è disponibile nei colori bianco, nero e beige. I bordi sono volutamente sfilacciati e il modello è femminile.

Il copricostume all’uncinetto

Negli ultimi anni si sta assistendo a un ritorno nei negozi dei capi all’uncinetto. Si tratta in generale di capi per tutte le stagioni, ma per quanto riguarda l'abbigliamento estivo, in particolare il beachwear, l'uncinetto la fa da padrone. Come per questo copricostume Cupshe, che presenta le maniche a tre quarti e ampie frange, oltre che una scollatura ampia e rotonda. Il ricamo centrale ricorda un mandala. Il filato con cui questo copricostume è stato lavorato e misto cotone e poliestere e il capo è disponibile nei colori bianco, nero e rosa.

La borsetta portatutto

Va bene la borsa mare, in cui infilare asciugamani, riviste, libri, giochi per bambini, crema solare, e tutto ciò che vi serve ma per gli oggetti più piccoli e importanti è sempre meglio ricorrere a una pochette per ordinare documenti, soldi o altro. Come la borsetta Ymifeey, anche questa in filato, ma intrecciata a mano con la tecnica del macramè. La borsetta dispone di una cerniera e di una tracolla, che la rende comoda ad esempio per spostarsi al bar del lido in cui si sta soggiornando.

Il bikini sensuale e contenitivo

Capita molto spesso alle donne con un décolleté abbondante: quando arriva il momento del mare, si hanno difficoltà a scegliere il modello di costume da bagno più adatto per sé. Bikini o costume intero: non fa grande differenza per molte, quello che conta è apparire al meglio secondo la propria fisicità. Apparire al meglio è possibile con questo bikini Umipubo: si tratta di un due pezzi classico con mutandine a slip e reggiseno push up con bretelle. Il reggiseno presenta un drappeggio particolare, contenitivo per le scollature curvy o oversize. È disponibile nei colori verde, bianco nero, ma anche in due simpatiche fantasie in cui sul pezzo di sopra sono stampate delle foglie, in verde o in vinaccia. Questo bikini è morbido ed elasticizzato, è fatto in misto nylon ed elsastan e si adatta a moltissimi fisici. Bretelle e chiusura sono regolabili e distribuiscono il peso del seno in modo da assicurare un maggiore comfort.

