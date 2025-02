Accessorio moda, cinque saloni con 2.800 brand svelano i trend dello stile

Accessori moda che “sorprendono”, dichiarazioni di stile che definiscono e rendono unico il total look per la loro originalità, unicità e qualità qualità declinati delle cinque manifestazioni in programma in Fiera Milano che anticipano la Fashion Week e le collezioni donna autunno-inverno 2025-2026: sono Milano Fashion&Jewels (22 - 25 febbraio) Micam Milano, Mipel e TheOne Milano (23 - 25 febbraio), Lineapelle (25 - 27 febbraio).

Alleanza forte di sistema e di filiera con la presenza di 2.858 marchi, di cui il 46% proveniente da 51 paesi, che sottolinea e conferma il valore di una sinergia capace di coniugare innovazione, tradizione e business richiamando buyer e operatori professionali italiani e da tutto il mondo con una maxi-vetrina di tendenze e idee innovative fondamentale per cogliere l’evoluzione del mercato. Qualità, internazionalità e capacità di rinnovarsi caratterizzano infatti un comparto in costante trasformazione che guarda al futuro. Tratti distintivi e riconosciuti per le aziende italiane, un settore chiave dell’economia che ha chiuso il 2024 secondo i dati aggregati della filiera - Assocalzaturifici, Assopellettieri, Unic e Air - con un fatturato di 30 miliardi di euro e conta 9.868 aziende con 140 addetti e ha una forte propensione all’export - l’83,3% sul fatturato - pari a 25 miliardi di euro con un saldo commerciale in attivo a 13,5 miliardi di euro.

Fiere che sono state presentate nella sede di Confindustria Moda Accessori.

“Le fiere che presentiamo non sono eventi isolati - ha detto Barbara Mazzali - ma parti di un grande mosaico che racconta l’eccellenza italiana. In un mondo sempre più veloce e competitivo, dobbiamo essere noi a creare le tendenze, mantenendo viva la nostra identità e raccontando la bellezza autentica che solo l’Italia sa esprimere. Non è solamente la qualità dei materiali o la precisione manifatturiera a rendere unici gli accessori moda italiani ma quella scintilla creativa che ci distingue. La nostra moda è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, capace di trasformare un semplice accessorio in un oggetto iconico che detta tendenze in tutto il mondo. Regione Lombardia - ha concluso l’assessore - continuerà a investire con determinazione su formazione, innovazione e internazionalizzazione per garantire che la moda italiana rimanga non solo un simbolo di stile e bellezza, ma anche un modello economico solido e competitivo”.

LINEAPELLE - Celebra la sua edizione numero 105 (primavera estate 2026) ospitando oltre 1100 espositori (produttori di pelle, tessuti, sintetici, accessori e componenti; con le concerie italiane protagoniste assolute) e propone un’ agenda di eventi studiati per arricchire l’esperienza fieristica dei suoi visitatori. Dal design di Lineapelle Interiors alle sfilate di Lineapelle Designers Edition; dai laboratori artigianali di In The Making agli approfondimenti dei Science Based Fashion Talks; dai progetti delle fashion school alla vitalità del concorso Amici per la Pelle. “Tutto ciò di cui hai bisogno per dare significato alla tua creatività. Tutto ciò che devi sapere su materiali, accessori, componenti, stile, sostenibilità e tutto il resto. Tutto ciò di cui hai bisogno per scrivere la tua fashion story. Lineapelle Milano: These are your days”.

MICAM - L' edizione 99 celebra i Game Changers ovvero chiunque sia in grado di comprendere le convenzioni del passato per innovarle, aprendosi a nuovi orizzonti in un settore, quello delle calzature, in continuo movimento. Gli oltre 800 brand che espongono sono i protagonisti del gioco, pronti a riscriverne le regole, portando nuove idee e innovazioni ad ogni edizione. Gli operatori attesi troveranno il meglio delle collezioni per l’autunno inverno 25-26, designer emergenti con le loro creazioni esclusive e ricercate e potranno aggiornarsi sui temi più vari, dai nuovi trend alla sostenibilità, con interventi di guru ed esperti del retail. Non mancheranno le scenografiche sfilate e lo spazio Future of Retail completerà l’esperienza proponendo soluzioni innovative e personalizzate per conquistare il cliente finale.

MILANO FASHION & JEWELS - È il punto di riferimento internazionale per il settore dell’accessorio moda, dell’abbigliamento e del gioiello, offrendo un’opportunità strategica per aziende, designer e buyer provenienti da tutto il mondo. Con l’offerta espositiva ampia e diversificata di 645 brand, l’evento rappresenta il crocevia ideale tra innovazione e tradizione, mettendo in risalto il talento creativo e le nuove tendenze. La sua dimensione internazionale si traduce in un hub di networking e business, in cui professionisti e marchi emergenti possono sviluppare sinergie, accedere a nuovi mercati e cogliere le opportunità offerte da un contesto fieristico all’avanguardia: non solo una vetrina esclusiva, ma un vero e proprio incubatore di idee che anticipa l’evoluzione del settore.

MIPEL - Nuove tendenze, borse, zaini, marsupi, valigie, trolley, cappelli, guanti, ombrelli, cinture, portafogli, e le ultime novità dal mondo della pelletteria sono i protagonisti indiscussi di Mipel, vetrina globale del settore che offre ai buyer provenienti da tutto il mondo un mix unico di brand Made in Italy arricchiti da quelli internazionali. Diverse le novità: dal ritorno di brand come Biasia, Bonfanti, Gabs, Caterina Lucchi, Titan e Travelite alla realizzazione di un laboratorio dove il pubblico potrà osservare e vivere da vicino il processo di realizzazione di oggetti in pelle: un viaggio tra tendenze, business, creatività, artigianalità e innovazione.

THE ONE MILANO - Parola chiave “sinergia” per il salone che da sempre racconta l’outwear in tutte le sue forme e si presenta in versione Special by Micam, a sottolineare il linguaggio di sistema che la moda deve utilizzare oggi.

Collezioni di una artigianalità industrializzata, montoni dai colori densi e saturi, pellicce certificate Furmark®, cappotti e piumini dalle nuove proporzioni. Un daywear d’eccellenza che unisce tradizione del made in Italy, ricerca estetica e competenze di tutto il mondo con i valori della sostenibilità e dell’innovazione.