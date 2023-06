Baby Shower: 5 idee di look perfette per questo evento

Si chiama baby shower e in America è un evento molto amato e gettonatissimo, una vera e propria festa organizzata dalla futura mamma o dalle sue amiche per celebrare l'arrivo del prossimo nascituro. Da qualche tempo ha preso piede anche qui in Italia, divenendo una festa ambitissima piena di allegria e colore. E se l'attenzione principale è dedicata alla scelta della location, al tema principale e alle decorazioni, senza dimenticare gli inviti, la lista dei regali e delle preparazioni culinarie, ovviamente tutte personalizzate, non può certo passare in secondo piano un argomento fondamentale: quale outfit indossare.

Per un evento di questo tipo è meglio presentarsi con un look estivo e comodo, oppure è preferibile scegliere un abito più classico ed elegante? E quale colorazione è più adatta? Meglio optare per una tonalità in linea con il tema generale o si può spaziare dal classico verso qualcosa di più particolare? Se i dubbi vi attanagliano ecco accorrere in soccorso Amazon, con una lista di proposte uniche perfette per festeggiare il baby shower in grande stile.

Tuta elegante da donna con morbido fiocco in vita

Di grande tendenza ecco l'abito da donna jumpsuit dal taglio elegante di Coloody, realizzata con materiale di qualità in poliestere ed elastan. Un articolo comodo, traspirante, morbido e pratico da indossare, per un pezzo unico a gamba lunga e manica a 3/4. Ma la proposta comprende modelli di taglio e colore differente, in grado di assecondare ogni necessità come ad esempio la manica lunga oppure il pantaloncino corto. Il tutto rifinito con una pratica annodatura in vita che si completa con un fiocco delicato e romantico. Un outfit perfetto per un party come il baby shower, ma anche per un cocktail o per andare al club. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito a tubino con scollo a V per un look seducente

Un look sexy ma raffinato grazie al vestito a tubino di Grace Karin con scollo a V e cinturino in vita, in grado di avvolgere il corpo seguendo morbidamente le forme. Disponibile in versione con manica a 3/4 e a manica lunga, in tante combinazioni di colore e fantasie. Una soluzione interessante da sfoggiare durante gli eventi e le cerimonie più importanti, ma anche da indossare in altre occasioni meno formali. L'effetto fashion è assicurato come la comodità assoluta, grazie al mix perfetto tra poliestere ed elastan. Scopri il prodotto su Amazon.

Abito due pezzi con gonna floreale di grande impatto

Un outfit davvero interessante quello proposto da CarinaCoco con il suo abito a due pezzi, composto da una maglia nera aderente con taglio singolare che rimarca la presenza sia della manica che della spallina. La maxi gonna ha un design davvero speciale e fashion, con comodo elastico in vita e pratiche tasche. L'alta qualità del prodotto è ben rappresentata dal taglio morbido della gonna stessa e dalla fantasia floreale che la caratterizza. Scopri il prodotto su Amazon.

Leggerezza ed eleganza per un look amabilmente retrò

Un outfit dal taglio morbido e leggero, dall'effetto vaporoso e particolare, ecco il modello di Kukeyiee perfetto per il baby shower ma ideale anche da sfoggiare durante gli eventi più importanti. Il mini dress in tinta unita è caratterizzato da una sottile cintura con chiusura frontale con fiocco, mentre la manica lunga completa il taglio soffice del modello. L'ideale da indossare con un tacco alto dallo stile retrò, in linea con lo stesso abito per un outfit accattivante dalla vestibilità comoda e pratica. Scopri il modello su Amazon.

Tagli unici e di tendenza per il maxi abito con collo a lupetto

Un modello davvero particolare, che non passa di certo inosservato, è il maxi abito Oliphee con collo a lupetto ma senza maniche. Caratterizzato da tagli aperti sui lati e sul retro che lasciano scoperti i fianchi e la parte bassa della schiena è un capo realizzato con tessuto fresco, morbido e comodo, disponibile in varie colorazioni per assecondare tutte le occasioni mondane. L'ideale per il baby shower o per una cena in spiaggia. Scopri il prodotto su Amazon.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*