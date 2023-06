Blazer o Cardigan? Cosa indossare sopra un abito lungo d'estate

Streetstyle ed eleganza possono convivere amabilmente, in particolare in estate quando mixare diventa la parola d'ordine. Abiti lunghi, comodi ed eleganti trovano la giusta combinazione con il supporto di blazer oversize ma dal look glamour, oppure grazie all'intervento di un morbido cardigan e di un soffice ed elegante coprispalle. La moda al servizio della quotidianità, per un outfit dallo stile casual ma mai banale.

E proprio per questa estate 2023 la tendenza moda suggerisce l'utilizzo di un articolo senza tempo come il cardigan, nato come capo sportivo ma che ora è il vero protagonista della stagione. Meglio se corto, con un taglio orginale e per questo iconico. Oppure si può optare per un elegante blazer, vera ispirazione per combinazioni di tendenza. Sia in versione maxi che come modelli più fittati o croppati, con tanto di pancia in vista. E se l'indecisione prevale ecco Amazon correre in aiuto, con una serie imperdibili di proposte look, da scopire insieme.

Coprispalle con maniche larghe per uno stile elegante

Un capo morbido, leggero ma di impatto, ecco il coprispalle da donna di TooCool dalla consistenza impalpabile, e dal romantico effetto velato. Le ampie maniche a campana permettono il tipico effetto bolero, per un capo di abbigliamento da annodare mobidamente sulla vita. L'ideale per completare un abito lungo da cerimonia, così da sfoggiare un look elegante ma comodo. Il capo è disponibile in varie colorazioni, è taglia unica ed è composto da poliestere ed elastan per un prodotto leggero e fresco, perfetto per l'estate. Scopri il prodotto su Amazon.

Coprispalle effetto stola per cerimonie estive

La maxi stola in raso di poliestere, di Colours & Beauty, è perfetta sia come foulard che come coprispalla pseudo blazer per un tocco bon ton ideale per le cerimonie estive. Elegante e leggera può essere sfoggiata in vari modi e rifinita con una spilla o con una cintura in tinta. Permette di completare l'outfit con grazia per un tocco di femminilità in più, proteggendo le spalle in modo semplice ma efficace. La trasparenza accennata dona stile e raffinatezza al look. Disponibile in varie colorazioni, la stola misura 180x80 cm ed è realizzata con materiali di qualità. Scopri il prodotto su Amazon.

Design elegante per il cardigan in chiffon effetto bolero

Leggerezza e trasparenza per il morbido cardigan in chiffon dal design classico ma innovativo, grazie alla manica a 3/4 e all'orlo irregolare senza chiusura. Realizzato in poliestere il prodotto, di Irevial, è molto confortevole, pratico e comodo, adatto per ogni occasione: dalla più elegante e quella più casual. Disponibile in varie colorazioni e taglie, è la soluzione perfetta da abbinare sia con un pantalone che con un abito di classe, una soluzione unica per i primi giorni d'estate. Scopri il prodotto su Amazon.

Cardigan effetto corto per uno stile chic e senza tempo

Il cardigan corto di Grace Karin completa con raffinatezza il look di un abito elegante da cerimonia, per un tocco di classe importante. Lo stile senza tempo del capo in poliestere e viscosa, è sottolineato da un delicato scollo a V con chiusura a gancetti. Morbido, chic, raffinato, il cardigan è disponibile in due colorazioni e in taglie differenti, con texture sobria e leggera. Completa lo stile la manica a 3/4. Scopri il prodotto su Amazon.

Giacchino corto in ecopelle per un look sexy

Effetto ecopelle per il giacchino blazer dal taglio corto con manica lunga, comodo e confortevole grazie all'assenza di chiusura. L'articolo di TooCool è disponibile in varie taglie e colorazioni, l'ideale per creare combinazioni cromatiche uniche. Si può abbinare a un look moderno, casual, per tutti i giorni, ma anche a uno stile più elegante da cerimonia. L'ideale per sdrammatizare con classe un abito elegante, garantendo un tocco in più unico e sensuale. Scopri il prodotto su Amazon.

