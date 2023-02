Bijoux e gioielli, l'accessorio moda veste il lifestyle da indossare

Bijou, gioiello e accessorio moda nel segno della novità, dell’eccellenza e delle tendenze a Homi Fashion&Jewels Exhibition in corso fino a lunedì 20 febbraio in Fiera Milano a Rho con oltre 600 brand il 30% dei quali esteri, che ha aperto questa edizione con un interessante talk inaugurale sul tema del Metaverso e a come sta influenza e influenzerà l'industria della moda e della gioielleria.

Un grande percorso nelle novità del settore proposte in Fiera da grandi brand, Pmi e artigiani che delinea le tendenze del prossimo futuro all’insegna di ricerca, innovazione, artigianalità e sostenibilità con molti espositori che hanno messo in atto best practice sul tema "green". Per esempio, Fusioni Abbigliamento produce maglieria, filati in cachemire e tessuti ecologici, realizzati con fibra di arancia, di bamboo, di latte e di rosa, Kiniby Moda Mare ha una linea di costumi da mare realizzati con poliammide biodegradabile e ancora A beautiful story sostiene una moda slow ed etica con bijoux realizzati da donne artigiane in Nepal che fanno parte di uno specifico progetto di lavoro.

Gli accessori, in particolare i gioielli e i bijoux, saranno i veri protagonisti della prossima primavera-estate 2023, declinati in tante forme, geometrie e materiali da bracciali in dimensioni maxi come quelli realizzati da Natama Design e Nikolas Frangos che coprono metà braccio fino al gomito. Agli antipodi del minimalismo le collane: da quelle che giocano con metalli dalla finiture luminose, perle e cammei in stile rétro realizzati in modo sartoriale da Amlè, a quelle di Katerina Vassou Jewellery, con forme affascinati in argento, metallo, cristalli, osso, legno, corda e corallo, fino a quelle dalle silhouette moderne e geometriche dell’eclettica designer Christina Brampti. Maxi anche gli orecchini, scenici e volumetrici proposti da Ayala bar, Lebole Maison e Daria Pacelli, che non hanno bisogno di esseri abbinati ad altri gioielli come estrose e sempre più colorate sono le borse di Alex Max.Altra novità, la tecnologia da indossare che si veste di eleganza con la presentazione di collezioni Smartwach, perfetta sintesi tra design e innovazione per dare un twist frizzante al look del day by day: ne sono un esempio le proposte Liujo, Bikkembergs e Techmade.

Il viaggio nel bello e ben fatto ha altri protagonisti a Homi Fashion&Jewels Exhibition. Verde Fashion, marchio greco leader nella creazione di collezioni abbigliamento e accessori che anticipano le nuove tendenze della moda e la designer Miriam Nori, che si spinge oltre i canoni artistici con i suoi “gioielli-scultura” materici, imperfetti, fluidi ed eleganti.

E ancora Clemì con borse e accessori sinonimo di impegno, ricerca e raffinatezza; i gioielli versatili, leggeri e realizzati a mano di Nina tra le nuvole, perfetti per ogni momento della giornata. Karakorum, marchio milanese che esprime e racconta invece passione per la moda con le sue originali e colorate collezioni di abbigliamento, accessori e bigiotteria.

I gioielli di Satellite Paris sono splendidi pezzi unici, senza tempo, come le donne che li ispirano. Riprendono il “savoir-faire” dell’alta moda, il suo gusto per il prezioso, combinando diversi materiali e le creazioni in acciaio forgiato di Anartxy che, combinati con materiali nobili, mescolano tonalità, trame e forme diverse.

Tutte le informazioni e gli eventi su https://www.homifashionjewels.com/