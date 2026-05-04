The Cal a sorpresa: per la prima volta sarà firmato da due fotografi

Due novità per un calendario. È la notizia che arriva da Pirelli, ancora una volta a dare una nuova impronta con il suo The Cal, con un’edizione 2027 dedicata all’India questa volta a sorpresa: sia perché a firmarlo sarà lo stesso fotografo che ha realizzato quello del 2026, sia perché sarà, anche questa è una prima volta, un progetto a doppia firma. Sølve Sundsbø, confermato come fotografo, questa volta sarà affiancato da Raghu Rai, maestro indiano recentemente scomparso la cui eredità artistica viene portata avanti dalla figlia Avani Rai.

La scelta di dedicare The Cal 2027 all’India rappresenta un passo significativo e innovativo nella narrazione visiva del brand, che da anni affida il calendario a fotografi di fama internazionale con visioni fortemente identitarie. Negli ultimi mesi della sua vita, Raghu Rai aveva lavorato intensamente al progetto, sviluppando una serie originale di scatti capaci di raccontare il Paese attraverso il suo sguardo profondamente radicato nella cultura e nella complessità dell’India. Dopo la sua scomparsa, Pirelli, in accordo con la famiglia Rai, ha deciso di completare il lavoro già avviato, trasformando il calendario in un progetto anche memoriale. A raccogliere il testimone è stata dunque Avani Rai, anche lei fotografa affermata a livello internazionale, che ha scelto di proseguire il percorso creativo del padre con un coinvolgimento tanto professionale quanto personale.

«Il lavoro di mio padre per Pirelli voleva essere un omaggio all’India - ha spiegato Avani Rai -, un lavoro che unisse una visione maturata in una vita intera che rappresentasse la società indiana contemporanea, piena di ricchezza e diversità. Portarlo a termine è come entrare nel suo sguardo». Accanto a lei, ecco appunto il contributo di Sølve Sundsbø, che a sua volta offrirà il cui sguardo esterno,capace di reinterpretare l’India attraverso un linguaggio visivo innovativo e contemporaneo.