Dal cappuccino mania al fluo: le tendenze unghie 2026 amate da tutte

La primavera sta per arrivare e con essa anche la voglia di rinnovamento e colore per quanto riguarda la nail art.

Nei prossimi mesi infatti assisteremo ad un’esplosione di puro e vivace colore sulle unghie. Le tendenze per la prossima stagione sono all’insegna dell’audacia e della creatività. Si sposano a meraviglia con la vitalità che contraddistingue questo particolare periodo dell’anno che è un vero e proprio risveglio dei sensi e della leggerezza.

Secondo gli esperti di nail art la parola d’ordine per unghie meravigliose ad “affetto wow” sono il frutto di una combinazione cromatica e di una finitura luminosa che dona originalità e stile ad ogni donna. L’invito per i prossimi mesi è quello di sperimentare e osare tra nuance vivaci che si arricchiscono di sfumature inedite.

Per chi ama le decorazioni non sarà insolito trovare applicazioni a forma di fiori farfalle e simboli che celebrano la rinascita tipica di questa stagione. Vi segnaliamo di seguito le sei tendenze che lasceranno davvero il segno e che renderanno le vostre unghie creative e degne di essere immortalate.

Cappuccino mania

Il colore del latte e quello del caffè si fondono in una manicure all’insegna di una nuance lattiginosa che lascerà il segno nella stagione del risveglio. Nulla a che vedere con il colore marrone. Quella cappuccino è una sfumatura inebriante e che si fonde a pieno con l’incarnato sia chiaro che leggermente abbronzato.

Micro french sperimentale

La french manicure non passa mai di moda. La ritroviamo nella prossima stagione ma rinnovata. Diventa assottigliata e quindi minimal. È caratterizzata infatti da una linea sottilissima di colore che per farsi notare necessita di una cromia vivace e accesa come il rosa glossy.

Palette pastello

Tornano le immancabili palette che si ispirano al make up e ai gloss. Danno vita ad una manicure rigorosamente monocromatica dove protagonisti indiscussi sono le sfumature del lilla, rosa, giallo, verde. Queste nuance si arricchiscono di un finish luminoso per un effetto brillante e originale al tempo stesso. In particolare spopolerà il celeste carta da zucchero al quale non si può assolutamente resistere.

Il ritorno dell’argento luminoso

Solitamente utilizzato nei mesi invernali torna protagonista della nail art, pronto a riflettere i primi raggi di sole nelle prime giornate primaverili. Da scegliere nella versione metallizzata o brillante. È perfetto sulle pelli scure o per valorizzare la prima abbronzatura.

Vinaccia romantico

Per chi ama le tonalità scure opache non può rinunciare a questa nuance che è una vera e propria fusione tra il rosso e il viola. È perfetta per le occasioni speciali. Dona un tocco di eleganza alla manicure. Ideale per far apparire le mani più affusolate. Sta bene con le unghie lunghe. Per chi invece le porta corte meglio optare per un viola opaco.

Baby pink translucido

Il rosa primaverile si arricchisce di leggerezza e trasparenza. È un tono tenue e brillante ma che rispetto alle tonalità lattiginose non appesantisce la manicure.

Indicato per le lunghezze corte e dall’aspetto curato. Ad arricchirlo une luminoso che illumina con naturalezza. Da sfoggiare tutti giorni perché si adatta alla perfezione a qualsiasi occasione.