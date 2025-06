Unghie ingiallite, quali sono le cause e come pulirle con i rimedi naturali

Ascolta ora 00:00 00:00

Unghie gialle, nota anche come xantonichia, è una condizione estetica non di poco conto perché potrebbe indicare anche la presenza di una problematica fisica. Un inestetismo molto diffuso, che colpisce uomini e donne in egual misura.

Molto spesso si presenta come la conseguenza diretta dell'impiego prolungato di smalti e prodotti coloranti che possono alterare la struttura naturale dell'unghia stessa. Ma tra le cause possiamo individuare il fumo, le carenze nutrizionali, le infezioni fungine o micosi, fino a trasformarsi in campanello d'allarme per la presenza di una malattia o patologia silente. Monitorarne l'aspetto è fondamentale, scopriamo perché.

Unghie gialle, le cause più comuni

La parola greca xantonichia significa unghia gialla, ed è la terminologia tecnica utilizzata per indicare questa problematica così ricorrente. L'unghia perde la sua classica tonalità rosa chiaro per assumere una colorazione via via più giallognola. Tra le cause più comuni possiamo individuare:

fumo, la nicotina e il catrame incidono sulla colorazione dell'unghia perché si depositano sulla superficie della stessa, rendendola anche più fragile;

smalto , l'impiego costante o forse eccessivo combinato con i solventi può macchiare le unghie ingiallendole e rendendole più scure;

, l'impiego costante o forse eccessivo combinato con i solventi può macchiare le unghie ingiallendole e rendendole più scure; mancanza di vitamine e sali minerali , una dieta carente di nutrienti naturali può peggiorare la salute delle unghie e la loro resistenza;

, una dieta carente di nutrienti naturali può peggiorare la salute delle unghie e la loro resistenza; infezioni fungine , date in particolare dall'utilizzo costante di scarpe chiuse che può favorire un ristagno di sudore. Ma anche la frequentazione di palestre e piscine senza l'impiego delle apposite ciabatte;

, date in particolare dall'utilizzo costante di scarpe chiuse che può favorire un ristagno di sudore. Ma anche la frequentazione di palestre e piscine senza l'impiego delle apposite ciabatte; problematiche di salute, la colorazione giallognola potrebbe indicare la presenza di una patologia dermatologica o di problematiche di varia natura come psoriasi, diabete mellito, malattie del fegato, dell'apparato respiratorio, malattie cardiovascolari.

Unghie gialle, rimedi naturali

Alle prime avvisaglie è bene sottoporre la problematica all'occhio esperto di un medico, che potrà individuare la causa scatenante e suggerire il rimedio più adatto. Per contrastare l'ingiallimento dell'unghia ci si può affidare anche ai più classici, e sempre efficaci, rimedi naturali. Ecco quelli più noti:

succo di limone , tutto merito della vitamina C che ha un effetto sbiancante naturale e dell'acido citrico che elimina le impurità. Basta versare il succo in una ciotola con dell'acqua per poi immergervi le unghie, lasciandole in ammollo per una decina di minuti. Una soluzione che si può ripetere anche ogni giorno;

, tutto merito della vitamina C che ha un effetto sbiancante naturale e dell'acido citrico che elimina le impurità. Basta versare il succo in una ciotola con dell'acqua per poi immergervi le unghie, lasciandole in ammollo per una decina di minuti. Una soluzione che si può ripetere anche ogni giorno; bicarbonato di sodio , perfetto per esfoliare e sbiancare. Basta creare un impasto morbido mescolando, in una ciotola, due cucchiai di bicarbonato con dell'acqua. Si applica sulle unghie lasciando in posa prima di risciacquare a fondo;

, perfetto per esfoliare e sbiancare. Basta creare un impasto morbido mescolando, in una ciotola, due cucchiai di bicarbonato con dell'acqua. Si applica sulle unghie lasciando in posa prima di risciacquare a fondo; aloe vera , cicatrizzante e antibatterico è un prodotto lenitivo naturale. Applicata sulle unghie ne migliora gradualmente la colorazione;

, cicatrizzante e antibatterico è un prodotto lenitivo naturale. Applicata sulle unghie ne migliora gradualmente la colorazione; Tea tre oil , l'ideale in presenza di infezioni fungine perché è un antimicotico naturale. Basta applicare qualche goccia sull'unghia prima di massaggiare per poi lasciare agire per dieci minuti;

, l'ideale in presenza di infezioni fungine perché è un antimicotico naturale. Basta applicare sull'unghia prima di massaggiare per poi lasciare agire per dieci minuti; olio di ricino , è un unguento naturale che aiuta a rinforzare la struttura dell'unghia;

, è un unguento naturale che aiuta a rinforzare la struttura dell'unghia; aceto di mele , basta mescolare in una ciotola in parti uguali aceto di mele e acqua calda, per poi immergere le unghie per circa venti minuti. L'acido acetico aiuta il pH dell'unghia e ne sbianca la colorazione;

, basta mescolare in una ciotola in parti uguali aceto di mele e acqua calda, per poi immergere le unghie per circa venti minuti. L'acido acetico aiuta il pH dell'unghia e ne sbianca la colorazione; dentifricio , una soluzione davvero facile da mettere in pratica perché basta massaggiare le unghie con un piccolo quantitativo per circa cinque minuti;

, una soluzione davvero facile da mettere in pratica perché basta massaggiare le unghie con un piccolo quantitativo per circa cinque minuti; olio d'oliva, sbianca e fortifica le unghie.

Questi sono rimedi facili da mettere in pratica, che si possono ripetere anche più volte durante la settimana.

Basta seguire la tempistica indicata e dopo risciacquare le unghie con acqua tiepida, nutrendo e massaggiando con poca crema idratante. Ma in presenza di problematiche più importanti è sempre bene chiedere supporto ai professionisti, che potranno suggerire la

