Cosa portare in ospedale per partorire

Il parto può un momento di attesa ma anche di tante preoccupazioni per una donna. Ci sono aspettative, speranze, paure, interrogativi. La risposta e molte domande verrà con il tempo, però si può lavorare sull’ansia dei primi momenti, ovvero la degenza in ospedale: uno dei modi per farlo è preparare la valigia con tutta calma, prevedendo gli oggetti necessari per la puerpera e il neonato. Qui di seguito alcuni prodotti indispensabili per partorire in ospedale, acquistabili su Amazon.

Per la futura mamma

La borsa da toilette

Quando si partorisce, si sa quando si entra in ospedale, ma non si sa quando si uscirà: solitamente un parto naturale richiede una permanenza in nosocomio di 3 giorni, un cesareo, programmato o d’urgenza, 5 giorni. Se c’è qualche piccolo problema, per esempio legato all’ittero del piccolo, si potrebbe restare anche un po’ di più. Per questa ragione è importante portare con sé, in una piccola borsa, tutto il necessario per la propria igiene, come sapone, spazzolino e dentifricio, salviette monouso e così via. Per contenere tutto questo c’è la pochette Wandf, fatta in nylon e resistente all’acqua e all’usura. È facile da trasportare e all’interno possiede vari scomparti, in modo da tenere tutto in ordine. C’è in vari colori, come grigio denim, azzurro, lilla, verde militare, blu, nero, arancio, giada, fucsia, ma anche in una fantasia a righe.

Acquista il prodotto su Amazon

La camicia da notte

Che si scelga di allattare oppure no (o non si possa farlo), la camicia da notte è bene che sia molto comoda e quindi aperta sul davanti. Questo modello di UnIbelle è fatta in rayon ed elastan, quindi il tessuto è morbido, ha uno scollo a V e le maniche corte - di solito nei reparti maternità fa molto caldo. È disponibile a righe, in vari toni di grigio, in tinta unita blu e in una fantasia su fondo rosso.

Acquista il prodotto su Amazon

La vestaglia

Per spostarsi dal letto, camminare nel reparto se occorre - magari per andare al nido nei momenti in cui il bambino è lì, se per qualche ragione non è in stanza - si può indossare sulla camicia da notte la vestaglia Topgrowth, anche questa molto comoda e morbida. C’è in vari toni di grigio, azzurro, bordeaux, celeste, oppure in una fantasia a righe.

Acquista il prodotto su Amazon

Le pantofole

Analogamente, per stare comode in ospedale sono necessarie le pantofole, come questo modello Ofoot, antiscivolo, in cotone lavabile e con memory foam. Si possono acquistare in beige, in vari toni di grigio, ma anche nero, viola, malva, rosa, bordeaux.

Acquista il prodotto su Amazon

Il reggiseno da allattamento

Il reggiseno per l’allattamento potrebbe essere un bel problema quando lo si acquista in un negozio fisico, soprattutto di provincia, perché talvolta l’offerta ostinata va nella direzione dell’intimo in cotone bianco. Ma il cotone bianco presenta dei problemi: si slabbra facilmente e le macchie di latte non sono facili da mandar via dal bianco. Non esistono prescrizioni sul colore dei reggiseni in allattamento, e i materiali possono essere diversi dal cotone, purché siano sicuri e anallergici. Come nel caso dei reggiseni HbSelect: nella confezione ce ne sono 3, assicurano una buona vestibilità e una morbidezza che non si deteriora con il passare delle settimane. Sono fatti in poliammide e spandex, sono traspiranti e sono in colori assortiti, per chi non vuole rinunciare alle abitudini precedenti al parto in tema di biancheria intima.

Acquista il prodotto su Amazon

I calzini

Per chi pensa che - salvo complicazioni dell’ultimo momento - avrà un parto naturale, tornano utili i calzini, da indossare per tenere i piedi al caldo in sala travaglio e in sala parto prima, durante la degenza dopo. Questo modello Alber’s Sensitive è fatto in cotone, poliammide ed elastan. Nella confezione ce ne sono 5 paia: possono essere bianchi, neri o in colori assortiti, tra cui arancione e turchese.

Acquista il prodotto su Amazon

Il set di asciugamani

Per il periodo di degenza in ospedale torna utile anche il set di asciugamani SweetNeedle, che contiene 2 asciugamani da bagno, 2 "ospiti" e 2 salviette, il tutto in puro cotone, morbido e di qualità. Ci sono beige, grigi, verdi, salvia, azzurri, celesti, neri, malva.

Acquista il prodotto su Amazon

Le coppette assorbilatte

Nei giorni della montata lattea, ma anche successivamente, una volta tornate a casa, molte donne hanno bisogno delle coppette assorbilatte, che proteggono reggiseni e abiti dalle fuoriuscite di latte. In questa confezione Philips Avent ce ne sono 60 pezzi, protettivi e traspiranti.

Acquista il prodotto su Amazon

Gli slip

Molti consigliano gli slip monouso per i primissimi giorni del puerperio in ospedale ma sono molto scomodi. Se si preferiscono dei normali slip, comodi, maxi e avvolgenti, c’è questo modello senza tempo di Sloggi in cotone ed elastan. Sono lievemente contenitivi, il che aiuta un po’ i tessuti dell’addome a tornare alla conicità pregressa. Ci sono in bianco, nero, grigio e color carne.

Acquista il prodotto su Amazon

Gli assorbenti per il puerperio

Gli assorbenti per il puerperio sono molto più grandi e assorbono molto di più di quelli che si usano per il ciclo mestruale. Uno dei consigli comuni riguarda gli assorbenti senza adesivo, che però si usano solo con le mutandine a rete monouso - e la combinazione è per alcune donne scomoda - così, con le mutandine sopraindicate, potete usare invece i Tena Discreet Maxi Night, molto più lunghi e assorbenti del solito. È un pacco scorta molto grande, ma bisogna considerare che il puerperio dura 40 giorni, e nei primi 10 il flusso è davvero abbondante.

Acquista il prodotto su Amazon

Per il bebè

I paracapezzoli

Questo prodotto vale sia per la madre che per il neonato. Si ponga il caso che si abbia poco latte o che si sia deciso per l’allattamento misto e lo si voglia proseguire almeno per i primi 6 mesi di vita del bambino, o ancora che la forma del seno possa non adattarsi alle esigenze del piccolo: i paracapezzoli - che ovviano anche al problema delle ragadi - sono utilissimi, come questo modello in silicone di Mam con scatolina per la sterilizzazione al microonde e per il trasporto. Se si pratica l’allattamento misto, il neonato non troverà differenze tra il seno con il paracapezzolo in silicone e la tetta del biberon in silicone, e quindi si potrà interrompere solo quando il piccolo o la madre vorranno.

Acquista il prodotto su Amazon

I ciucci fluorescenti

La suzione per un neonato è fondamentale, perché consente anche di aiutare a regolare il ritmo della respirazione. Ma quando un ciuccio si perde nel lettino la notte ed è tutto buio, cosa si fa? Con i ciucci fluo di Dentistar diventa più facile recuperarli, senza che il sonno del piccolo sia disturbato. Sono disponibili in confezioni da due, in vari colori pastello.

Acquista il prodotto su Amazon

La tutina

È arrivato il momento di tornare a casa dall’ospedale: è importante che il neonato sia vestito adeguatamente se fa freddo. Per esempio con questa tutina Verve Jelly con le orecchie da coniglio, in caldo velluto rivestito internamente. È disponibile in vari toni di grigio, anche mélange, toni di azzurro, rosa, giallo, marrone e verde.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

Contenuto sponsorizzato da Amazon