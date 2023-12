Come vestirsi per andare con le ciaspole. Tutto quello che serve

L'inverno porta con sé il grande freddo e la neve, ma anche tante attività divertenti e da praticare in compagnia. Oltre alle più famose come lo sciare o l'utilizzo dello snowboard è possibile anche una pratica forse meno comune: andare con le ciaspole. Chiaramente servirà un abbigliamento ad hoc, che potrà però essere acquistato senza problemi grazie alle proposte presenti su Amazon.

Andare con le ciaspole richiede essenzialmente un abbigliamento caldo, che aiuti a resistere alle temperature molto fredde dei luoghi innevati. Da non dimenticare però anche la capacità di dissipare l'umidità e lasciare traspirare la pelle, per non parlare degli accessori migliori per praticare questa attività in sicurezza.

Wantdo giacca da sci e ciaspole

La giacca da sci Wantdo si rivela una soluzione decisamente utile anche per andare con le ciaspole. È adatta a diverse condizioni meteo, dal forte vento fino alle basse temperature oppure per tenere all'asciutto in caso di pioggia o neve. Può contare su un guscio con un grado di impermeabilità di 10.000 millimetri e una membrana in PU per isolare dall'acqua e dall'umidità esterne. Le molteplici tasche interne ed esterne permettono poi di portare con sé tutto lo strettamente necessario.

GEMYSE donna pantaloni da sci

I pantaloni da sci GEMYSE sono impermeabili, grazie al rivestimento professionale idrorepellente, e dotati di bretelle regolabili per il massimo comfort anche in caso di discesa sulla tavola da snowboard. Sono ideali per mantenere al caldo senza però rinunciare alla comodità. Inoltre si rivelano particolarmente resistenti all'usura e possono essere utilizzati per diversi anni.

Hyeek intimo termico donna

Ideale per la corsa, l'allenamento e il tempo libero, l'intimo termico donna Hyeek si rivela ottimale anche in caso di uscita con le ciaspole. Traspirante e inodore, garantisce il caldo necessario per favorire le prestazioni sportive. Questo prodotto disponibile su Amazon è dotato di fodera in pile di alta qualità ed è lavabile in lavatrice.

Ltrototea guanti da neve touchscreen

I guanti da neve Ltrototea sono adatti a chi va in montagna a sciare così come per coloro che decidono di dedicarsi a una piacevole uscita con le ciaspole. Ciascun guanto dispone di una tasca impermeabile con chiusura a cerniera e consentono inoltre di utilizzare anche i dispositivi touchscreen. Ideali anche per temperature estreme: sono riempiti con fibra acrilica di cotone da 240g e interno in pile spesso per garantire calore anche in presenza di -34,4 °C.

Occulto 2 paia di calze sci donna

Piedi caldi per un corpo pienamente al riparo dal freddo invernale. Che siano per sciare o per andare con le ciaspole, le calze sci da donna Occulto sono composte da un mix di fibre sintetiche che permette un isolamento termico ottimale e massimizza il comfort. Per migliorare la comodità di utilizzo sono dotate inoltre di zone ammortizzanti e cuciture a punta piatta.

DANISH ENDURANCE cappello in lana Merino

Il cappello in lana Merino Danish Endurance è ideale sia per lei che per lui, grazie soprattutto al design elastico che lo rende particolarmente confortevole. Comfort garantito anche rispetto al sudore e dall'utilizzo di materiali riciclati certificati per un effetto antiprurito. Disponibile in sei diversi colori, questo berretto "Beanie" può essere lavato in lavatrice a massimo 30 gradi mentre è sconsigliato l'uso dell'asciugatrice.

CMP - Rigel, scarpe da trekking da donna

Quando si parla di abbigliamento e di accessori per andare con le ciaspole non possono mancare delle calzature adatte. Sono presenti tra quelle disponibili su Amazon anche le scarpe da trekking CMP - Rigel, realizzate esternamente in pelle e per l'interno in materiale sintetico. Comode e resistenti, rappresentano una soluzione ideale anche per una semplice escursione a piedi grazie a un "grip" di tutto rispetto.

Odoland ciaspole da neve 4 in 1

Non potevano mancare infine proprio loro, le ciaspole. Su Amazon è presente anche il kit 4 in 1 Odoland, che abbina alle ciaspole anche due bastoncini da sci, un paio di ghette per riparare il pantalone da fango e neve oltre a una pratica borsa a tracolla per il trasporto. Il sistema di attacchi è semplice e pratico, il che rende questa attrezzatura adatta sia per il principiante che per lo sportivo più esperto.

