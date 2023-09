Cosa regalare ai testimoni di nozze: 8 idee per ogni budget

Testimoni di nozze, la scelta spesso cade su amici fidati, fratelli o sorelle o persone che rivestono un ruolo importante nella vita degli sposi. Per ringraziarli, un tempo, si offriva la bombiniera ma oggi si celebra il tutto con regali personalizzati e di grande effetto. Un presente che possa renderli felici, per ricambiarli di tutto il lavoro e l'impegno messo in atto per organizzare i dettagli più importanti della cermonia.

La scelta del dono non è sempre così facile e immediata ma la decisione da tempo ricade sulla necessità di offrire qualcosa che possa durare nel tempo. Che possa lasciare un segno e che possa riportare alla memoria i momenti più belli della stessa cerimonia. Tra classico e moderno, tra creativo e luxury l'opzione dono si è decisamente ampliata, permettendo di offrire doni unici e davvero personalizzati.

Per una scelta d'impatto e per realizzare un regalo speciale su Amazon si possono trovare numerose idee regalo perfette per ogni tipologia di budget. L'occasione giusta per scegliere qualcosa di prezioso, simbolo dell'affetto degli sposi per i testimoni di nozze e segno di ringraziamento. Scopriamoli insieme.

Regali per lei

Idee, proposte, suggerimenti per realizzare doni speciali per la testimone di nozze, quale simbolo dell'amicizia e dell'affetto che li unisce. Un presente che simboleggerà a lungo la giornata, i momenti più importanti e che potrà riportare alla memoria il ricordo delle nozze e delle emozioni provate.

Anello prezioso in acciaio

Dalle linee delicate e sinuose ecco l'anello in acciaio della collezione B Whisper di Breil, dalla finitura luminosa effetto specchio con mini dettagli sovrapposti. Un morbido gioco di forme per una fedina preziosa in acciaio IP gold, da sfoggiare durante la cerimonia o da abbinare a un look casual ma glamour.

Occhiali da sole dal design moda

Linea moderna, semplice ma d'impatto per gli occhiali da sole di Gucci, qui disponibili nel classico colore nero ma sempre attuale con lenti dal delicato effetto grigio fumo. Un vero prodotto must have che non scontenterà la testimone di nozze, venduto nella raffinata custodia d'ordinanza in velluto e con logo.

Borsa tracolla flat effetto trapuntato

Un oggetto di grande impatto e dal design moda, si tratta della borsa a tracolla flat di Pinko in nappa con decoro trapuntato obliquo. Personalizzata con una elegante placchetta Love Birds Diamond Cut e interno rivestito. La tracolla in catenella è removibile tanto da trasformarla in una raffinata pochette. Disponibile in nero e in altre colorazioni.

Elegante cintura con fibbia

Si tratta della raffinata cintura in tessuto sintetico di Armani Exchange, con logo riprodotto lungo tutta la superficie e sulla fibbia in metallo. Un articolo utile e di grande moda.

Regali per lui

Anche il testimone di nozze merita un regalo, un dono che risulti personale e di grande fascino, quale simbolo di amicizia e affetto, ma anche segno indelebile della giornata trascorsa insieme.

Portafoglio in pelle da uomo

Design lineare, pulito ma raffinato, ecco il portafoglio nero in pelle di Armani perfetto come regalo per il testimone. Un articolo di grande moda ed eleganza, al contempo robusto e pratico.

Orologio da uomo in acciaio con dettagli di pregio

Per gli amanti degli oggetti di lusso ecco l'orologio con cassa in acciaio di Breil, della collezione Caliber, con un interessante quadrante rotondo impreziosito da dettagli e lavorazioni. Le righe di fondo del quadrante creano un gioco di contrasto accattivante e di grande effetto con le finiture lucide e satinate della struttura.

Cravatta sartoriale in pura seta

La cravatta è un vero evergreen che non stanca mai, come l'elegante articolo a marchio Caracciolo realizzata in pura seta. Un prodotto sartoriale lavorato sapientemente a mano, caratterizzato da pattern e disegni unci e distintivi. Disponibile in altre colorazioni e con decori differenti, una gamma unica per una scelta di grande raffinatezza.

Gemelli da uomo in acciaio inossidabile

Sono in acciaio inossidabile i gemelli di Tommy Hilfiger che presentanto un distintivo decoro con bandierine, completato da una chiusura a barra. Belli, eleganti e dal taglio moderno completano l'outfit con raffinatezza.

