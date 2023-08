5 borse piccole tra le più acquistate di The Drop. Scopriamo il programma e i modelli selezionati

Se amate le nuove tendenze in fatto di moda e outfit allora The Drop fa per voi, il brand con proposte iconiche dello street style. Vere e proprie collezioni appassionanti nate dalla collaborazione con i più importanti influencer di moda sparsi in tutto il mondo, per una visione a 360 gradi degli stili del momento e più amati. The Drop mostra come indossare i capi moda più gettonati, ma anche come abbinarli agli accessori più interessanti, creando così collezioni tematiche in edizione limitata o basic, da acquistare senza indugio per sfoggiare un prodotto unico e davvero invidiabile.

The Drop di Amazon apre una finestra sul mondo illustrando tutte le tendenze più interessanti, gli outfit più amati e gli accessori più desiderati. Come le mini bag, le borse più stilose del momento, l'ideale per creare look perfettamente fashion, anche semplicemente abbianandole a un paio di jeans. Piccole, dal formato ridotto, non ingombrano e non pesano, ma catturano l'attenzione grazie al design intrigante che le caratterizza. Se siete alla ricerca della mini bag che fa per voi ecco una selezione di 5 proposte di The Drop, davvero irresistibili e da acquistare subito.

Borsa a secchiello modello Rochelle

Realizzata in materiale sintetico ecco la borsa a secchiello di The Drop, con fodera interna in tessuto. La comoda chiusura a coulisse preserva e protegge gli oggetti da disporre comodamente all'interno della mini bag. Leggera, comoda si trasporta facilmente sia in spalla che grazie alla tracolla regolabile in dotazione. L'ideale per completare il look da giorno, ma anche da sfoggiare durante una serata di tendenza. È un must have indispensabile vista la sua praticità e la capienza, ed è disponibile in varie colorazioni. Scopri il prodotto su Amazon.

Borsa Tote modello Avalon

Una borsa comoda e capiente nonostante il vantaggioso formato da mini bag, ecco la tote bag modello Avalon di The Drop perfetta per contenere il portafoglio, il cellulare ma anche il tablet. Realizzata in morbida finta pelle è una bag davvero versatile, oltre che molto pratica e facile da trasportare. La chiusura a incastro consente di portarla comodamente al polso, così da garantire un movimento libero e seza pesi. Disponibile in varie colorazioni la mini bag è davvero intrigante, grazie al taglio particolare e alle cuciture che la rendono graziosa per ogni situazione. Scopri il prodotto su Amazon.

Borsa trapuntata

Si indossa comodamente in vita per un trasporto leggero e facile: parliamo della mini bag di The Drop con texture trapuntata. L'interno è capiente e comprende una comoda tasca con cerniera, per conservare i documenti o gli oggetti più preziosi. La particolare conformazione della tracolla a cintura permette anche il trasporto su spalla, e si abbina a un look casual ma sempre di tendenza. Il modello davvero particolare è disponibile in varie colorazioni. Scopri il prodotto su Amazon.

Mini bag handbag

La mini bag Addison di The Drop è una piccola handbag davvero accattivante, super leggera e pratica realizzata con un materiale che replica perfettamente la pelle. Liscia e morbida al tatto vanta un design immediato ed elegante, impreziosito da una comoda chiusura con clip magnetica. Si abbina facilmente a uno stile glamour ma comodo, ed è perfetta per ogni occasione. Le tante disponibilità cromatiche permettono un'ampia scelta, l'ideale per creare l'abbinamento più adatto. Scopri il prodotto su Amazon.

Borsa baguette Melanie

Design anni '90 per la mini bag stile baguette modello Melanie di The Drop, perfetta per spezzare un look moderno con un tocco vintage di classe. La texture della borsa rimanda all'effetto coccodrillo, impreziosito da una comoda chiusura a zip e una pratica tracolla con dettagli in ottone. Il formato mini ne agevola un trasporto pratico e comodo, per un articolo davvero versatile e dal look glamour. Scopri il prodotto su Amazon.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*