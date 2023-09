Pochette cerimonia, da Liu Jo a Nero Giardini: 6 modelli eleganti

Quando si viene invitate a una cerimonia, c’è un gran fermento intorno al vestito da indossare e naturalmente agli accessori. Si deve essere per forza eleganti e chic, per rendere omaggio alla persona che festeggia, per poter, a propria volta, entrare nel mood giusto dell’occasione molto speciale. E tra gli accessori che non possono mancare ci sono le pochette, piccole borse che completano il look. Qui di seguito alcuni modelli proposti su Amazon.

Da abbinare a tutto

È davvero molto versatile la borsetta Pinko Flat Classic Simply 1 in pelle di vitello con all’interno una fodera di tessuto sintetico. Può essere portata come pochette, ma anche a tracolla, semplicemente tenendo o rimuovendo la catenina dorata che caratterizza il modello. Un modello che va benissimo per le cerimonie, con i più disparati abiti eleganti ma anche nella vita di tutti i giorni, con jeans e maglietta per esempio. È disponibile nei colori nero, marrone, rosso e bianco.

La pochette a bustina

È una classica pochette a bustina la borsa Nero Giardini fatta in materiale tecnico e foderata internamente con tessuto sintetico. All’interno è dotata di un piccolo scomparto con una zip per gli oggetti più piccoli da tenere da parte, come il rossetto o le chiavi di casa. Anche qui c’è una catenina dorata rimovibile a piacimento. Il modello è disponibile nei colori rosa e nero.

Una texture particolare

È molto interessante la pochette Valentino by Mario Divina, poiché la pelle di cui è composta esternamente possiede una texture insolita. Il modello possiede una tracolla rimovibile in metallo color argento, esattamente come il fregio che compare sulla chiusura a pressione della borsetta. Perfetta per le cerimonie eleganti ma anche per un concerto rock: tutto dipende in che outfit viene inserita, perché il suo stile è estremamente versatile. È disponibile nelle sfumature nero, argento, blu, oro, rosso e verde. Da abbinare rigorosamente con le scarpe.

Un classico in raso

La pochette in raso con drappi o fiocchi rappresenta un grande classico per questi formati di borse: così non stupisce che questo modello di Liu Jo sia molto amato. Si tratta di una borsetta romantica, da indossare a mano o a tracolla, anche in questo caso rimuovendo o tenendo la catenina dorata. La parte centrale è sormontata da un gran fiocco in morbido e luminoso raso. Sembra piccolina ma l’interno è spazioso per ospitare l’indispensabile. Si trova nei colori avorio, nero, rosa cameo e argento.

Un tocco di luce

È molto particolare la borsa glitterata di Uborse: un secchiello con tracolla completamente tempestata di strass. Anche la stessa tracolla è interessante, perché è costituita da un tubolare argenteo molto resistente e stabile, che tra l’altro si regola, affinché la borsetta possa essere indossata come si è più comode. All’interno ci sono vari scomparti per tenere tutto in ordine, e in particolare c’è una minuscola tasca segreta in cui poter tenere, per esempio, le carte di credito o i documenti. È disponibile anche in modelli leggermente diversi, ma sempre borse in cui gli strass la fanno da padrone, nei colori argento, oro, nero, rosso e verde.

Per tutte le età

Potrebbe essere un modello amato dalle donne mature, quelle che optano per il less is more: è una classica clutch questa pochette di Milisente a bustina e con una catenella molto sottile argentata come tracolla. È fatta in suede e si può acquistare in diverse nuance: blu, argento, beige, bianco, grigio, vinaccia, nero, oro glitterato e nero glitterato.

