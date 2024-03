Al Cosmoprof è record di visitatori stranieri. Boom dei nuovi espositori

Presenze da record, con oltre 3mila espositori provenienti da 69 Paesi. E un interesse sempre crescente, tradottosi in circa 250mila presenze attese in quattro giorni. La 55esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma una vetrina internazionale di grande successo per l`industria della cosmetica e della bellezza professionale. In scena fino a domani, la manifestazione ospitata nel polo fieristico del capoluogo emiliano ha dato spazio a 3.012 aziende: un dato in crescita del 4% rispetto alla già fortunatissima edizione 2023.

Nei padiglioni espositivi, la rappresentanza europea si conferma molto forte: pari al 58% degli espositori. Particolarmente rilevante anche la percentuale di nuovi espositori rispetto al 2023, il 35% del totale.

«Cosmoprof Worldwide Bologna è un`eccellenza del settore fieristico a livello mondiale. È infatti uno dei pochi format presenti con più eventi di brand nei principali continenti», ha sottolineato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, definendo la manifestazione in corso come «il fiore all`occhiello» del gruppo da lui guidato. Adattando le iniziative e gli strumenti di business alle necessità degli addetti ai lavori, oggi Cosmoprof vanta una community di oltre 500mila operatori e più di 10mila aziende da 190 Paesi.

Dopo 55 edizioni - ha rimarcato Calzolari - «Cosmoprof Worldwide Bologna è ancora oggi un partner di business indispensabile per chi opera nell`industria cosmetica». A confermare l`attrattività internazionale è stata anche la presenza di 30 padiglioni nazionali, con un`offerta espositiva che intercettato le nuove tendenze da Australia, Brasile, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Spagna, Svezia, Ucraina, Regno Unito, Regione di Taiwan, Repubblica Ceca, Romania, Turchia, Usa. Novità rispetto all`edizione 2023, poi, è stata la presenza di Estonia, Norvegia, Pacific Islands, Palestina e Singapore.

«Questo appuntamento esprime un potenziale incredibile che supera i 95mila metri quadrati netti espositivi, con tutti i padiglioni aperti. È una grandissima festa per chi ama la cosmetica e per chi lavora in questo settore», ha commentato il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone. E di «numeri pazzeschi in termini di fatturato, di presenze e di Paesi presenti» ha parlato anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, intervenuta giovedì scorso all`inaugurazione.

La rinnovata collaborazione con il ministero degli Esteri e con Ice - Agenzia per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese italiane ha inoltre incentivato la presenza di delegazioni con i più importanti importatori, distributori e retailer da tutto il mondo, coinvolgendo più di 70 uffici internazionali. Come sottolineato da Matteo Zoppas, presidente Ice, in Italia «l`industria del beauty è uno dei comparti in cui innovazione e ricerca finalizzati al benessere e alla sostenibilità si mescolano, per dare vita a prodotti d`eccellenza riconosciuti in tutto il mondo».

Così, Cosmoprof Worldwide Bologna è diventato un valore aggiunto per l`intero Sistema Paese.