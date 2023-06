Pantaloni bianchi da donna: i migliori modelli per l'estate 2023

È giunta la stagione dei pantaloni bianchi: in commercio sono presenti tanti modelli differenti, con tagli e stili diversi perfetti per ogni occasione. Un must have del periodo estivo, in grado di valorizzare ogni tipologia di fisicità e che ben si abbinano all'abbronzatura di stagione.

Inoltre, il colore bianco, è l'ideale per l'estate perché contrasta il caldo alla perfezione e si può declinare in un total look d'effetto, oppure mixare e spezzare con accessori, piccoli interventi di colore o anche con elementi in denim, come ad esempio una giacca. Indossare un pantalone bianco è sempre la soluzione migliore per creare un outfit comodo, fresco ma al contempo elegante.

È un capo da scegliere in base al proprio stile personale: a partire dal modello più aderente oppure optando per un taglio più morbido, fino al pantalone a palazzo con gamba larga. La colorazione chiara rende il look più luminoso e lo stile più chic ed elegante, quel minimal che affascina e che si può completare con pochi dettagli. Se siete alla ricerca del capo giusto per voi potete sfogliare l'incredibile lista di proposte brand su Amazon, così da intercettare il pantalone perfetto per l'estate 2023.

Pantaloni larghi a vita alta, freschi e leggerissimi

Pantaloni modello palazzo marca Yugh a gamba larga, realizzati in tessuto sintetico ma morbido e traspirante. Il drappeggio cade leggero così da slanciare la gamba, per un modello morbidamente aderente in vita, rigorosamente alta, ma che si allarga delicatamente per un effetto a campana. Il pantalone, disponibile in taglie differenti, dona un tocco femminile al look, evidenziando con discrezione i punti di forza. È perfetto se indossato con una serie di accessori mirati quali top corti, gilet, ma anche canottiere estive, magliette a manica corta e camicie delicate, nei toni chiari dell'estate. Un capo perfetto sia per completare il look da ufficio che per le feste, le cene o gli aperitivi al mare. Da sdrammatizzare in combinazione con scarpe o sandali bassi, o da completare con scarpe aperte con tacco alto per uno stile glamour. Scopri il prodotto su Amazon.

Pantaloni aderenti ma dal tessuto morbido

Modello Soho per i pantalono bianchi di Pepe Jeans, realizzati in cotone sostenibile e dalla vestibilità aderente ma confortevole. Disponibili in tante taglie e colorazioni differenti, ma nella versione bianca risultano adattissimi per un look estivo da spiaggia o da serata al mare. Si indossano con facilità, vestono in modo comodo e si abbinano sia alle scarpe basse, che ai sandali o alle scarpe da ginnastica. La vita regolare si chiude comodamente con un bottone, per un modello fittante e che slancia la gamba, da spezzare con un top o una maglia smanicata a contrasto, in abbinamento con una pochette in tinta. Scopri il prodotto su Amazon.

Leggings con frange per uno stile frizzante ma comodo

Per le appassionate di modelli originali ecco i pantaloni di Goldenpoint, un paio di leggings bianchi dal taglio comodo con linee morbidamente dritte. Il tessuto modella ed avvolge la gamba con grazia ed eleganza, per un look pratico ma anche originale grazie al bordo finale sfrangiato. Il pantalone presenta una vita comoda con chiusura a bottone e cerniera nascosta, per un tessuto soffice, aderente ma pratico. Il movimento risulta fluido, mai troppo stretto, per un paio di pantaloni disponibili in varie taglie, e anche in colorazione nera, perfetti per una passeggiata sul lungo mare. Scopri il prodotto su Amazon.

Pantalone da donna cropped e leggero

Per uno stile fresco e comodo ecco i pantaloni bianchi di United Colors of Benetton in stile jogger, con taglio cropped e linea dritta. Il tessuto armaturato in lyocell offre sostegno al pantalone che appare morbidamente strutturato, per un look elegante impreziosito dalle tasche con taglio all'americana. Disponibili in taglie e colorazioni differenti, i pantaloni presentano una serie di pieghe anteriori, che donano un tocco chic all'insieme. Scopri il prodotto su Amazon.

Pantaloni a gamba larga per uno vestibiltà leggera

Completa la proposta il pantalone a vita alta con elastico di Orandesigne, in materiale elasticizzato ma morbido per un taglio del tessuto che scende delicatamente lungo la gamba. Lo stile palazzo del modello degraga verso una linea a zampa larga della gamba, per un mix d'effetto davvero interessante e sicuramente comodo. Disponibili in taglie e colori differenti, i pantaloni in tessuto sintetico risultano soffici e pratici, grazie alle tasche sui fianchi per un modello adatto a ogni occasione. Scopri il prodotto su Amazon.

