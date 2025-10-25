Creatività e inclusione. Al via la fashion week degli stilisti emergenti

Al centro dell'undicesima edizione lo storytelling dell'alta formazione

Da martedì al 30 ottobre 2025 torna Fashion Graduate Italia, la prima fashion week aperta alla città dedicata alla creatività dei nuovi talenti della moda. La manifestazione è organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore (ETS), hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie italiane formative post diploma nel settore, patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Fashion Graduate Italia, giunta alla sua undicesima edizione, quest'anno

ha scelto come tema guida Bridging Tribes, Building Dreams, un invito a celebrare l'incontro tra identità, culture e visioni. Fashion Graduate Italia si propone di connettere il patrimonio educativo con il mondo del lavoro, rinnovare il sistema moda del nostro Paese e renderlo sempre più competitivo rispetto alle sfide del mercato internazionale. In particolare, questa edizione mette al centro uno storytelling che racconta come l'alta formazione sia un elemento integrale alla filiera produttiva del Made in Italy, uno scenario in cui accademie e aziende

del territorio dialogano costantemente e si alimentano a vicenda.

La comunità delle scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda oggi conta 51 campus in Italia con oltre 20.000 studenti e circa 6.000 docenti. Le istituzioni formative associate a Piattaforma sono presenti sul territorio internazionale con 80 campus.