6 capi basic da indossare ad una cena con gli amici

Tempo d’autunno: tornano le cene in casa o nei ristoranti al chiuso, soprattutto con gli amici. Si è impegnati con il lavoro, la casa, la famiglia per tutta la settimana, e nei fine settimana o nelle serate prefestive ci si dedica un po’ alla socialità, circondandosi delle persone che si apprezzano di più. Ma come ci si veste per una cena con gli amici e le amiche? Alcuni consigli su capi informali ma bellissimi, relativi a look femminili, che si trovano in vendita su Amazon.

La maglia da indossare su tutto

A volte tra i capi informali serve sempre qualche pezzo basic, che possa essere personalizzato con gli accessori. Rientra in questa categoria il top Only in maglia a coste e con la scollatura molto castigata. Le cose da sapere su questa maglia: è l’ideale da indossare con le gonne o con dei pantaloni a palazzo, perché termina in vita e se si ha un décolleté abbondante sale lievemente. Inoltre non è leggera né pesante, perché fatta in poliestere, viscosa ed elastan: è perfetta per la mezza stagione ed è aderente ma morbida. I ciolori disponibili sono diversi: nero, blu, grigio mélange, panna mélange, antracite, grigio medio, malva, grigio-verde, rosso, rosa, salvia, bianco, marrone, verde fumo, grigio pastello, cioccolato, cammello, celeste, lilla, rosa chiaro, vinaccia e verde scuro.

Acquista il prodotto su Amazon

La gonna vintage

Ha un carattere autoironico e vintage - ed è particolarmente indicata per le donne dai fianchi larghi - la gonna a ruota plissettata di Urban GoCo. È a vita alta, fatta in poliestere e spandex, e la cintura in vita è elasticizzata, per cui la gonna si adatta a un ampio range di taglie. C’è in diversi colori, come nero, bianco, celeste, verde, rosa, blu e grigio, ma anche con fantasie a quadri o tartan - anche principe di Galles - o pois.

Acquista il prodotto su Amazon

Il vestito in maglia

Non c’è niente di meglio di un minivestito in maglia per apparire chic ma anche casual. Questo modello di Aottori è a girocollo, ha le maniche lunghe e una lunghezza al ginocchio, ed è fatto in filato misto viscosa, nylon e poliestere. Inoltre la maglia è decorata da graziosi intrecci. Ma, attenzione, si lava solo a mano o rischia di infeltrirsi. È disponibile nei colori bianco, blu, cachi, grigio, nero, verde e vinaccia.

Acquista il prodotto su Amazon

La camicia passe-partout

Tra i capi basic che non possono mai mancare in un guardaroba e che sono adatti anche a una cena con gli amici e le amiche, c’è sicuramente una camicia slim fit, come questo modello di Tommy Hilfiger in cotone e poliestere. La scollatura ha il colletto e si chiude sul fronte con i bottoni. C’è in rosa chiarissimo, celeste, il classico bianco e blu notte.

Acquista il prodotto su Amazon

I jeans skinny

Un altro capo basic imperdibile è rappresentato dai jeans skinny a vita alta di Amazon Essentials. Si tratta di un modello in denim elasticizzato (cotone, poliestere ed elastan) con cinque tasche, disponibile nei colori blu, celeste, blu scuro e nero. Stanno bene con tutto: maglioni, camicie e camicioni, t-shirt, top corti.

Acquista il prodotto su Amazon

I pantaloni eleganti

Sono eleganti ma anche molto versatili i pantaloni Safort con quattro tasche e a gamba dritta. Sono fatti in poliestere ed elastan, quindi vestono comodi e morbidi. Ma il loro stile è anche ordinato e rigoroso: quindi se gli amici attendono per cena subito dopo il lavoro senza passare da casa per cambiarsi, questo capo si adatta benissimo a entrambe le situazioni. I colori disponibili: grigio, nero e blu.

Acquista il prodotto su Amazon

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

Leggi anche: