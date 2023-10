Gioielli: i 4 coordinati più belli da indossare a un matrimonio

È una domanda che tutte le donne si sono ritrovate a porsi almeno una volta nella vita: che gioielli si indossano per un matrimonio? La domanda presenta molteplici risposte in base alle differenti variabili: dipende dal proprio ruolo nella cerimonia (sposa, testimone, damigella o semplice invitata), dipende dal legame con gli sposi, dipende dall’impegno che si vuole mettere nel proprio outfit per esprimere al meglio la propria personalità.

Il galateo ha delle prescrizioni per i gioielli da sposa per esempio: si può ricorrere solo alle perle, perché tutta l’attenzione deve essere sul “gioiello”, ovvero la fede nuziale. Se si è molto vicini agli sposi, per un legame di amicizia o parentela, è importante presentarsi al meglio, perché quel matrimonio rappresenta un’occasione speciale. Quindi si può scegliere se indossare anelli, collane, bracciali e orecchini particolari - magari retaggi famigliari - oppure acquistare dei coordinati ex novo che abbiano un impatto visivo raffinato. In tal senso su Amazon ci sono delle proposte interessanti su marchi molto collaudati.

Pandora e l’Infinito

Il simbolo dell’Infinito caratterizza questi gioielli targati Pandora: il coordinato comprende collana, orecchini a bottone e braccialetto in argento sterling 925. Laddove presenti - ovvero su collier e orecchini - ci sono degli zirconi bianchi, mentre il braccialetto è ampiamente personalizzabile con ciondoli o charm, ma forse per un matrimonio è bene non “caricarlo” in maniera eccessiva, perché potrebbe risultare stridente con l’occasione.

La luce di Swarovski

Sono sempre molto luminosi i gioielli Swarovski, naturalmente grazie ai cristalli che caratterizzano da sempre questa produzione. Per un matrimonio si può puntare su questo set che comprende un coordinato tra collana e orecchini a bottone, da abbinare magari con un braccialetto che contiene un colore particolare (ma bisogna vedere prima se il braccialetto in effetti possegga un’armonia cromatica con l’abito per esempio). Tutti questi bijou sono placcati in rodio: la collana e gli orecchini possiedono degli zirconi bianchi, mentre il braccialetto, oltre a essi, contiene una pietra in colore verde. Il tutto è davvero chic e, a parte la pietra verde che esclude delle nuance nell’outfit, è poco impegnativo ma di grande impatto.

Il taglio giovanile di Morellato

Ci sono dei gioielli che presentano uno stile più adatto a una generazione o a una determinata età rispetto a un’altra. Certo, i gioielli di Morellato stanno bene a tutti, ma hanno un taglio giovanile, quasi sbarazzino e informale, da poter essere indossati con disinvoltura anche dalle più giovani se la situazione - come per esempio una cerimonia nuziale appunto - lo richiede. Questi pezzi - una collana, un bracciale e degli orecchini - provengono tutti dalla collezione Vita, e infatti ritraggono nelle decorazioni un albero, simbolo da sempre di vitalità. I gioielli sono fatti in lega d’acciaio e laddove le decorazioni evidenziano le foglie dell’albero, bianche o azzurre, si tratta di zirconi.

Il grande classico da Guess

Hanno infine uno stile molto classico i bijou caratterizzati da un grande cuore dorato proposti da Guess: degli orecchini, una collana e un braccialetto in acciaio inox dorato, non prezioso, ma riccamente decorato con zirconi. Sarà forse un po’ uno stereotipo, ma non c’è niente di male nel rifugiarsi nel simbolismo: il cuore e l’amore sono due concetti molto vicini già solo nell'immaginario collettivo, e a un matrimonio si può essere semplicemente didascalici. Il romanticismo richiede profondità e fascino, non necessariamente complessità.

