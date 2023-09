Intimo notte donna: dai pigiami alle vestaglie, i modelli per tutti i gusti

Cosa indossare la notte per stare comode ma essere anche ben ordinate al risveglio? Camicia da notte o pigiama? Vestaglia sì o vestaglia no? Sono dilemmi che tutte le donne si pongono. Fino a che non scelgono i modelli per l’intimo notte che fanno al caso proprio. Su Amazon c’è una grande scelta in tal senso, basta qualche piccolo consiglio per muoversi al meglio.

Il pigiama più classico che c’è

Il pigiama da donne - ma con un taglio “maschile” - di Amazon Essentials è un grande classico per stare comode la notte ma anche per apparire ordinate al risveglio. La blusa ha il doppio petto e i bottoni, mentre i pantaloni sono tenuti su con un laccetto. Il tessuto è misto cotone, modal ed elastan: questo significa che cede un po’ per assicurare il massimo comfort. È disponibile nei colori bianco, beige, blu, celeste, nero, rosa corallo, rosa pallido, lilla e grigio mélange.

Per chi non ama i pigiami accollati

Ci sono donne che preferiscono avere una scollatura più ampia quando indossano i pigiami: questo modello di Maxmoda ha quindi un décolleté molto spazioso e a V, con un delizioso drappo centrale. Il materiale di cui è fatto è un misto rayon e spandex: questo significa che è molto elastico e permette il movimento ma anche che è abbastanza leggero e non fa sudare. Si può acquistare in diversi colori: verde, nero, blu, blu scuro, celeste, grigio chiaro, grigio scuro, antracite, rosa, rosso, turchese, vinaccia, viola e con una fantasia di grandi stelle.

Sexy e sbarazzino

È molto sexy ma anche giovanile questo pigiama Ekouaer, che consta di una blusa con i bottoni e di un paio di pantaloncini con elastico in vita. È abbastanza leggero, perché è in raso, quindi se si è freddolose non è consigliato per tutti i mesi dell’anno. C’è in tanti colori: champagne, celeste, vinaccia con cuori, nero, rosa, vinaccia, viola, ruggine, fucsia, grigio, lilla, rosso e verde.

La camicia da notte dal gusto retrò

Ha un gusto vintage la camicia da notte di Vlazom, che ha le maniche lunghe, la scollatura a V e i bottoni che arrivano all’altezza del sottoseno. È fatta in rayon ed elastan, ed è perfetta per chi ricerca la comodità, inseguendo un grande classico dell’abbigliamento da notte. Tanti i colori disponibili: celeste, vinaccia, blu cobalto, grigio scuro, antracite, nero, bianco, rosa, grigio chiaro.

La vestaglia lunga

Tra le persone che utilizzano le vestaglie, ci sono le donne che le preferiscono lunghe e avvolgenti, oltre che comode. Questo obbiettivo si può raggiungere con la vestaglia-kimono iClosam, che è fatta in misto cotone ed elastan, quindi è morbida e un po’ cedevole. Si può acquistare nei colori grigio, nero, verde e blu.

La vestaglia corta

Per chi invece preferisce una vestaglia corta, che arrivi un po’ sopra le ginocchia, c’è questo modello UnIbelle, che è fatta in rayon e spandex. Ha le maniche lunghe per tre quarti ed è dotata di ben 5 tasche laterali. È disponibile in alcune fantasie - come tartan e fiori - ma anche in tinta unita, come nero, blu, turchese, rosso, vinaccia, rosa salmone, grigio, verde militare e verde scuro.

Perfetta per i primi allattamenti

A volte la biancheria post partum che viene proposta è un po’ mortificante: non c’è niente di male nell’indossare colori o nel vestire qualcosa di lievemente elasticizzato. E questa camicia da notte Shekini è semplicemente perfetta, non solo per le notti di riposo ma anche appunto per il post partum: ha i bottoni sul davanti e quindi permette di allattare facilmente (per chi lo fa), ma è anche allegra e chic, perché a volte c’è bisogno anche di un tocco di colore per tirarsi un po’ su dopo le fatiche del parto. È fatta in cotone ma c’è una percentuale piccolissima di elastan: significa che è comodissima e anche traspirante. Si acquista nei colori vinaccia, lilla e grigio chiarissimo. Le più freddolose la possono abbinare con un paio di pantaloni a contrasto sotto, magari in tartan.

Come negli anni ’90

Il babydoll negli anni ’90 aveva fatto capolino anche negli armadi delle donne, non solo nei loro cassetti della biancheria. Quella di Aseniza è una camicia da notte in raso che richiama quei tempi, un decennio in cui molto spesso la moda è diventata estremamente sensuale. Ed è così comoda che si adatta a tutte le fisicità. Disponibile nei colori bianco, blu, champagne, nero, blu pavone, rosa, rosso, bordeaux e viola.

