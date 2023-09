Zaini viaggio, lucchetti e organizer: i kit per viaggi sicuri e organizzati

Ogni viaggio, breve o lungo che sia, richiede una certa organizzazione e un certo ordine. Ordine e organizzazione si possono ottenere con gli accessori adatti, che consentano di preparare i bagagli al meglio. Su Amazon c’è una ricca offerta di tanti accessori che possono venire in aiuto a questo scopo, ideali per tutti i tipi di viaggi.

Il porta abito

Che ci si sposti per lavoro o per svago, molte persone vogliono portare con sé un abito speciale nel loro viaggio. Ma come fare per evitare di rovinare l’abito? Semplicemente con un porta abiti come questo, di Travando, che possiede anche una tasca per i computer e può essere trasportato con una comoda tracolla - ma ha anche i manici. È fatto in nylon, e quindi è molto semplice da pulire tra uno spostamento e l’altro.

Le etichette

Quando si prende un aereo, l’incognita dei bagagli bisogna prevederla sempre. Un bagaglio può andare perso ma è anche possibile che sullo stesso volo ci siano più persone con le valigie e i trolley uguali ai propri. Con le etichette TravelMore in silicone, coloratissime e molto particolari, è molto facile personalizzare il proprio bagaglio da imbarcare, e non si rischiano brutte sorprese. Nella confezione sono presenti 7 etichette.

Le cinghie

Se si teme che il proprio bagaglio diventi oggetto di razzie da parte di qualcuno, si può optare per un lucchetto che chiuda opportunamente il trolley o la valigia. Come queste cinghie Tongboke, che si regolano e hanno anche una combinazione che può aprire e chiudere solo il proprietario o la proprietaria del bagaglio in questione. Sono molto resistenti, poiché fatti in fibra di polipropilene.

L’adattatore universale

Quando ci si sposta in un altro Paese, si rischia di non trovare una presa di corrente compatibile con i propri device. E non sempre in loco un adattatore è di facile reperibilità: così bisogna provvedere prima, come con questo adattatore Amoner, che va bene per le prese di 180 Paesi e consente anche le ricariche attraverso Usb. E non occupa neppure troppo spazio in valigia.

Il cuscino

Quando si viaggia per molte ore, in treno o in aereo, su lunghe percorrenze, si può sentire il bisogno di stare più comodi - e magari appisolarsi con una giusta postura del collo. Si può fare con questo cuscino da viaggio Tallgo in memory foam di alta qualità, che è molto morbido e si adatta al corpo perché è ergonomico.

Il set da viaggio

Quando si effettuano spostamenti lunghi o si viaggia con tutta la famiglia, un set di organizer può tornare molto utile. Come questo set di Vicloon, che consiste in 8 pezzi in cui poter stipare i propri effetti personali in base all’utilizzo: per esempio ci sono delle sacche dedicate alla biancheria sporca (per il ritorno), una alle scarpe e non mancano quelle dedicate alla biancheria oppure ai prodotti da bagno. Il set è fatto interamente in poliestere e si pulisce tutte le volte che si desidera, senza rovinarsi mai.

L’organizer

I prodotti per il bagno rischiano di aprirsi in valigia? Niente paura: con questo organizer Morfone in silicone, non solo si possono mettere bottiglie e bottigliette con i saponi da utilizzare quando si è lontani da casa, ma ci sono anche dei contenitori in cui stipare shampoo, bagnoschiuma, creme e così via. Il tutto a prova di perdite.

Lo zaino

Può avere diverse funzioni questo zaino Szlx, che possiede così tanti scomparti da poter mettere in ordine tutti i propri effetti personali e ritrovarli in modo veloce quando si riapre il proprio bagaglio. È adatto anche a coloro che praticano l’escursionismo oppure a chi deve trasportare un laptop con sé - tanto più che è munito anche di porta per la ricarica Usb. È molto resistente ed è anche impermeabile.

Il portagioie

Un piccolo rotolo per tenere in ordine i propri gioielli e la bigiotteria da indossare in viaggio. È elegante e pratico l’astuccio Geesui, in cui sono previsti spazi appositi per gli anelli, le collane, gli orecchini e i bracciali. È realizzato in materiali idrorepellenti ed è davvero un modo comodo per viaggiare con questi piccoli oggetti che possono tornare utili per completare il proprio outfit.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*