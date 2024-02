Milano Fashion&Jewels, tutti i trend e le novità per la primavera-estate

Le eccellenze del gioiello e dell'accessorio moda “splendono” a Milano Fashion&Jewels, la nuova edizione della manifestazione in scena da domenica 18 a mercoledì 21 febbraio in Fiera Milano Rho dove 600 brand, il 45% provenienti dall’estero, presentano tutte le novità della stagione Primavera/Estate 2024, insieme a diverse anticipazione del prossimo Autunno/Inverno 2024.

Edizione in cui continua partnership con Poli.Design, che mette in luce, con la “regia” di Alba Cappellieri, i trend attuali e quelli upcoming in due spazi dedicati alla ricerca e alle visioni di avanguardia che spaziano anche oltre il confine nazionale. Il primo è Visionaires, una mostra nella mostra che accoglie oltre 80 creazioni innovative realizzate da designer #Visionaries, nel campo del gioiello e dell’accessorio moda: uno spazio interamente dedicato ai creativi che interpretano al meglio i seasonal essential e i trending colors delle due macro tendenze presentate nel corso della recente edizione di settembre 2023.

Il secondo è Design Direction, un percorso immersivo e multimediale che offre spunti di riflessione sull’evoluzione del costume contemporaneo definendo i fashion forecast 2026: Mix-Up, che evoca un desiderio irresistibile di esplorare paesaggi, luoghi e oggetti dall’affascinante ambiguità nella replica di oggetti con caratteristiche fuori dall'ordinario e nell'impiego di intelligenze artificiali per creare contenuti ingannevolmente realistici, e Senses che indaga i significati più profondi del sentire inteso come percezione umana attraverso la fisicità e la mente, celebrando il corpo fisico e accettando l'inevitabilità degli errori. Tendenza questa che cattura l’attenzione e i gusti di un pubblico giovane, che predilige scelte semplici, autentiche ed occasionalmente opzioni sperimentali più eccentriche, ma che valorizzano sempre il materiale, l'artigianato e la riscoperta delle tradizioni con una particolare attenzione alla tematica del body positivity e all'accettazione di sé.

Percorso espositivo quello di Milano Fashion&Jewels che propone molte novità. La prima è l’Infopoint sostenibilità curato da Cna Federmoda dove si può interloquire con esperti sulle nuove normative dedicate alla raccolta differenziata dei prodotti tessili per un tessile sostenibile e circolare, un tema fondamentale per gli operatori della fashion community, sempre più fondamentale per il consumatore che vuole l’acquistare prodotti rispettosi dell'ambiente e del futuro del pianeta.

L’area Exploring Sustainable Fashion, realizzata in collaborazione con Sfashion-Net, rete dedicata ai brand di moda slow, critica e indipendente è uno spazio-mostra dove brand selezionati mostrano concretamente un nuovo modo di interpretare la moda, grazie ad un percorso informativo che accompagna il visitatore alla scoperta di alcuni dei temi legati alla moda sostenibile e a pratiche come upcycling, biomateriali, riciclo, riuso, filiera corta, recupero, economia circolare. Un corner è poi dedicato al Beauty&Lifestyle, con un focus sugli “accessori beauty” proposti come accessori moda in una commistione che consente di creare total look esclusivi.

Non solo, da questa edizione Milano Fashion&Jewels è tra i sostenitori del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti a cura di Cna Federmoda dedicato alla creatività giovanile del settore moda e della promozione del dialogo tra imprese, scuola e mondo del lavoro. I giovani vincitori potranno, infatti, beneficiare di azioni di comunicazione e dell'opportunità di partecipare con i capi realizzati a eventi internazionali.

Il convegno inaugurale “Who makes my fashion accessories? La responsabilità etica e sociale nel fashion system”, con Marina Spadafora, esperta di sostenibilità e ambasciatrice di moda etica nel mondo e coordinatrice nazionale italiana di Fashion Revolution, Antonio Franceschini, responsabile nazionale di Cna-Federmoda, aprirà l’intenso programma talk, workshop e momenti di confronto.

Un incontro moderato da Anna Paola Vergani, fondatrice di Pfr-Polly’s Fitting Room, aprirà invece il confronto con il retailer sui temi della sostenibilità (domenica 18, ore 11.30. Uno spaccato del fashion moderno è poi ila masterclass in partnership con Elle Italia in cui si racconteranno le tendenze della primavera-estate 2024 anche con modelle per far vedere come abbinare gioielli e accessori moda di stagione con una selezione di brand presenti in fiera (lunedì 19, ore 10.30). E ancora, per aiutare a capire meglio i mutamenti del mercato sono previsti worskshop sulle nuove frontiere della vendita diretta, le potenzialità dell’online, il funzionamento dei social network, TikTok, il visual social merchandising. Da non perdere anche gli special shooting e le sfilate, ormai firme distintive nell’asset del salone, ritenute di fondamentale importanza dagli espositori per aumentare la visibilità e per orientare le future scelte d’acquisto.

Confermata anche la sinergia con Sì Sposaitalia Collezioni, la manifestazione di tendenza per abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori presente a Milano Fashion&jewels con una sfilata dedicata, per offrire agli operatori una proposta sempre più versatile e completa perché sta diventando sempre più marcata la distinzione tra formalwear" e statement-making dress per le occasioni speciali lega il wedding al mondo jewels.

Milano Fashion&Jewels fa anche sistema, da quest’anno, con le altre fiere di settore e con la Fashion Week milanese e si svolge in concomitanza con Micam Milano, il salone Internazionale della calzatura, Mipel, il salone internazionale della pelletteria e dell’accessorio moda, TheOneMilano, il salone Internazionale dell’Outerwear e dell’Haute-à-porter ed è in parziale concomitanza con Lineapelle, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti- in scena sempre nel quartiere fieristico di Rho, dal 20 al 22 febbraio. Scelta che ha l’obiettivo di ampliare il business e il networking con una visione di sistema che guarda anche ai mercati esteri.

Tutte le informazioni su https://www.milanofashionjewels.com/