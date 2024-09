La moda italiana in mostra nelle foto d'autore di Fondazione Fiera Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Un secolo di storia raccontata attraverso le immagini dei celebri fotografi Franco Bottino e Giovanni Gastel e dell’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano in occasione della Milano Fashion Week, nella mostra “PROSPETTIVA Archivi - La Moda italiana nella Fotografia d’Archivio” che s’inaugura, con ingresso libero, questo mercoledì 18 settembre alle 19 in Piazza Tre Torri a CityLife.

Un viaggio nella radici creative del fashion che ha in Milano una capitale internazionale, articolata in 10 grandi isole tematiche che tracciano una visione della moda italiana attraverso le fotografie esposte, selezionate fra le oltre 30 mila immagini consultabili online sul sito prospettivarchivi.it: immagini che raccontano abiti, accessori, colori, mode che dal 1946 ai primi anni 2000 sono diventati sinonimo della nostra cultura e del made in Italy. Ogni isola è dotata di un QR Code che permette di collegarsi direttamente al portale dell’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano per vedere altre immagini e approfondire le aree tematiche in maniera coinvolgente.

A fare gli onori di casa la sera dell’inaugurazione saranno Enrico Pazzali presidente di Fondazione Fiera Milano, Tommaso Sacchi assessore alla Cultura del Comune di Milano, Giulia Pelucchi presidente del Municipio 8, Guido Guerzoni docente di Museum Management dell’Università Bocconi e Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife.

“C’è un grande valore nella riscoperta del passato, non una riscoperta fine a sé stessa, ma una testimonianza che diventa fonte di ispirazione per creare e innovare. E la moda è proprio massima rappresentazione della creatività e della bellezza tutta italiana che siamo in grado di esportare nel mondo – commenta Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Con questa mostra, resa possibile dal grande lavoro di digitalizzazione e conservazione del patrimonio realizzato dall’Archivio Storico della Fondazione, rendiamo omaggio a due grandi fotografi come Franco Bottino e Giovanni Gastel che con le loro immagini hanno raccontato tutto questo. La storia della moda, la storia di Milano che da sempre ne ha visto la Fiera come una delle protagoniste tanto della vita economica quanto di quella culturale".

"Iniziative come questa, curata dall'Archivio Storico di Fondazione, che da sempre conserva la storia della Fiera di Milano attraverso i documenti prodotti dall'Ente Fiera fin dal 1920 con fotografie, manifesti e diversi fondi cartacei, sono importanti per la città di Milano e siamo lieti di ospitare questa iniziativa di notevole interesse storico - aggiunge l’architetto Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCity Life -. Questo evento è un esempio concreto e un proficuo rapporto di collaborazione tra SmartCityLIfe e Fondazione Fiera Milano che sicuramente continuerà a crescere nei prossimi anni. Nel parco infatti cerchiamo di organizzare e mettere in programma eventi di grande interesse e partecipazione aperti a tutta la cittadinanza che si possono consultare nella App SmartCityLife".

La mostra è il primo appuntamento di un nuovo format culturale promosso da Fondazione Fiera Milano che ha l’obiettivo costruire e alimentare il patrimonio intellettuale all’interno dell’area CityLife, attraverso mostre, incontri e attività culturali.

PROSPETTIVA Archivi | La Moda italiana nella Fotografia d’Archivio

Da mercoledì 18 a mercoledì 25 settembre

Piazza Tre Torri - CityLife - Ingresso libero

il patrimonio intellettuale all’interno dell’area CityLife, attraverso mostre, incontri e attività culturali.(Fotografie: Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano; autori Franco Bottino e Giovanni Gastel)