Cosa regalare a mio marito

Domandarsi cosa regalare al marito o al compagno a Natale è un dilemma più che plausibile. Anche se si trascorre ogni giorno insieme, non necessariamente ogni persona possiede una lista dei desideri ma naturalmente si può decidere di donare qualcosa che piacerà al destinatario, in base ai suoi gusti personali.

Qui di seguito alcuni accessori da uomo in vendita su Amazon, che potrebbero incontrare il gusto di molti: qualche piccolo oggetto capace di suscitare sorpresa e gradimento.

Il borsello casual

Sempre più uomini indossano comodi borselli: tramontati i pregiudizi verso le tracolle da uomo, queste diventano accessori dedicati a chi ha uno spiccato senso pratico e ha bisogno di diversi effetti personali sempre con sé. Per questo il borsello Spaher si può rivelare per alcuni il giusto regalo di Natale da ricevere: è dotato appunto di una tracolla regolabile (ma ha anche una maniglia per l’eventuale trasporto a mano) ed è fatto in pelle bovina di alta qualità. All’interno è foderato in tessuto e dotato di diversi scomparti, in modo da tenere sempre tutto in ordine. Può contenere infatti un tablet, lo smartphone, il portafogli, i documenti, un libro tascabile magari e, volendo, anche una piccola borraccia per l’acqua o il caffè. È disponibile nei colori marrone, nero e sabbia.

L’orologio con cronografo

Molte persone si buttano sugli smartwatch, ma gli orologi tradizionali non tramonteranno comunque mai: il loro fascino non riguarda il tempo che passa. L’importante è che si tratti di orologi di qualità, che funzionino bene e siano dotati di un’estetica inconfondibile. Come per esempio l’orologio maschile Armani Exchange con cronografo: ha un meccanismo al quarzo, un quadrante analogico e un cinturino in silicone nero. È elegantissimo, ma può essere anche indossato con estrema disinvoltura nella vita quotidiana.

Il portafogli classico

Un portafogli non è solo un accessorio di grande utilità ma può rappresentare un dettaglio estetico importante per completare il proprio look. E, dato che si tratta di un oggetto destinato a durare nel tempo, deve essere di grande qualità e con uno stile classico. Come il portafogli Johnson targato Tommy Hilfiger, che è fatto esternamente in cuoio e all’interno possiede diversi scomparti, per ospitare documenti, carte di credito, banconote e anche monete. Si chiude grazie a un bottone a pressione e occupa poco spazio, in tasca, nello zaino o nel borsello. Sul fronte è posizionata la tipica bandierina con il logo del marchio. Si può acquistare in marrone oppure in nero.

Gli occhiali stracult

Degli occhiali con una montatura senza tempo possono essere la scelta adatta per un regalo di Natale a un uomo sempre attento al proprio stile. Come questo modello di occhiali da sole a marchio Polaroid, leggeri e fatti in celluloide. La montatura è in colore nero, e anche le lenti di fabbrica sono nere, ma naturalmente possono essere cambiate in una qualunque ottica con lenti di altro colore, graduate oppure no, o anche normali lenti da vista. La custodia protettiva è inclusa nella confezione.

La cintura per tutti gli outfit

Una cintura, soprattutto di modello classico, non è funzionale semplicemente a reggere i pantaloni: serve a completare lo stile di un outfit, e quindi spesso è bene che abbia un taglio non troppo stravagante, oltre all’ovvio, ovvero essere di buona qualità. La cintura New Denton di Tommy Hilfiger, come il portafogli in questa lista, è fatta in pelle biologica di altissima qualità, morbida e comoda. Si tratta di un accessorio che va bene con i jeans, con pantaloni casual, come possono essere i modelli in velluto a coste, ma anche pantaloni più eleganti, e può essere indossato in qualunque occasione quindi. Si chiude con una fibbia in metallo satinato, che consente di regolare con facilità la lunghezza della cintura. È disponibile nei colori nero, testa di moro, marrone e blu.

