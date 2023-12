Regali di Natale: 5 gioielli Swarovski e Pandora che amerà

Tra i doni natalizi più diffusi verso le donne ci sono i gioielli. Vengono regalati soprattutto da persone vicine, come partner sentimentali, famigliari o amici stretti, ma in qualche caso - se per esempio le festività coincidono con un’occasione speciale come il pensionamento - anche, eventualmente, da colleghi di lavoro.

Scegliere un gioiello come regalo di Natale non è facile: meglio evitare oggetti troppo estrosi e ripiegare sulla bellezza classica della semplicità. Su Amazon ci sono tantissimi di questi prodotti, e soprattutto la scelta avviene su costi mediamente contenuti, come dimostra la selezione qui di seguito.

Il braccialetto luminoso

È naturalmente dotato di una luce propria. E risplende, com’è ovvio, il braccialetto Swarovski della collezione Angelic, che coniuga una fila di cristalli rotondi incorniciati da un pavé con un’incastonatura placcata in rodio, disponibile nei colori argento, oro rosa e oro giallo. Si tratta di un modello davvero interessante, perché è molto elegante ma non necessariamente impegnativo: in altre parole si può indossare in una serata speciale ma anche per un utilizzo quotidiano, dal lavoro alle uscite con le amiche.

Gli orecchini romantici

Sono romantici e classici gli orecchini pendenti Lifelong Heart di Swarovski, che sono formati da cuori placcati in rodio color oro rosa, ma anche dagli immancabili cristalli bianchi che creano un effetto caleidoscopico. Anche in questo caso l’accessorio è molto elegante e chic ma può andare benissimo per un utilizzo quotidiano. La cosa particolarmente interessante è la comodità: questi orecchini sono leggeri e hanno una chiusura a bottone con sicura, così non si rischia di perderli con un movimento brusco.

Il collier “simbolico”

Un collier adornato di simboli molto conosciuti, che siano di buon auspicio ma che sono anche molto decorativi. Si tratta del girocollo Swarovski Symbolic Collection, composto da cristalli incastonati in metallo placcato rodio color oro rosa. I simboli annoverano: l’infinito, il sole, una goccia (che può rappresentare sia la pioggia che una lacrima), il ferro di cavallo che è un porta fortuna e il nazar. Quest’ultimo è un amuleto che tradizionalmente si traduceva in una protezione, ed è ancora un simbolo molto amato in quei Paesi che fecero parte dell’Impero Romano d’Oriente e fino al 1918 furono sotto l’influenza ottomana. Tornando al collier: si tratta di un accessorio con grande carattere ma anche perfetto per le occasioni informali, grazie alla sua personalità boho-chic.

I braccialetti da personalizzare

Con chiusura a cuore

Un braccialetto Pandora è sempre una buona scelta per un regalo di Natale, anche se la persona che lo riceve ne ha già uno. Perché un nuovo braccialetto base rappresenta un modo per creare nuovi ricordi, per "mettere ordine" alla propria vita, ai propri affetti, alle proprie passioni: per esempio un braccialetto può rappresentare la persona che si ama, un altro i propri genitori o i propri figli, un altro ancora l’amica del cuore. Quindi tra le proposte di doni natalizi non può mancare il braccialetto Pandora Moments con chiusura a cuore in argento sterling. Il regalo può essere completato con qualche ciondolo, eventualmente, scelto tra le passioni della persona che riceverà - Pandora ha nelle sue collezioni i prodotti della collaborazione con Disney, Marvel e Game of Thrones - o semplicemente un portafortuna.

Con chiusura a cilindro

Questo bracciale è praticamente identico all’altro su molti punti - è un braccialetto base, in argento sterling, da personalizzare - quello che lo differenzia è la chiusura che è a cilindro anziché a cuore. Sembra un dettaglio da poco conto, ma non lo è: si sceglie il braccialetto con chiusura a cuore se chi riceve è una persona romantica, se invece ha una carattere sportivo e informale può andare meglio la chiusura a cilindro. Ma non è che deve essere proprio una separazione manichea, perché il rischio di incorrere in luoghi comuni è dietro l'angolo: la scelta si può basare anche solo sul senso estetico di chi dona.

